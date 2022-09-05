蔡其昌發表競選主題曲 滅火器作品「繼續向前行」

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（後右2）5日在南屯競選總部舉辦行動派主視覺設計暨競選歌曲「繼續向前行」發表記者會，象徵要與台中市民大步向前行。中央社記者郝雪卿攝 111年9月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天發表競選歌曲「繼續向前行」，是滅火器樂團的作品。蔡其昌說，對這首歌感觸很深，如同此刻的他，面對人生要有選擇的勇氣、承擔的志氣。

蔡其昌今天在南屯競選總部舉辦行動派主視覺設計暨競選歌曲「繼續向前行」發表記者會，應對視覺負責人綦振翔及滅火器樂團主唱楊大正、鼓手柯光都出席，並在會中分享對台中這座城市及行動派市長參選人蔡其昌的期待。

蔡其昌表示，對「繼續向前行」這首歌感觸很深，歌詞提到的面對人生要有選擇的勇氣、承擔的志氣，就如同此刻的他，為了台中的未來提出改變的願景，希望將這首競選主題曲獻給所有台中市民。

蔡其昌指出，台灣有南流、北流，但是一直以來都沒有屬於台中的音樂基地，如果未來當選市長，將要打造台中烏溪音樂基地，這個中部的流行音樂基地，絕對跟北流、南流是不一樣的概念，希望利用烏日廣大的腹地，打造這個音樂基地。

楊大正、柯光表示，音樂離不開生活，生活離不開政治，許多候選人上門希望能夠幫忙寫一首新歌，但是大家都知道創作新曲其實不容易，所以很高興蔡其昌挑選這首在2015年時所創作的歌曲「繼續向前行」。

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此外，針對民進黨台北市長參選人陳時中提出的免治馬桶政策，台中市長盧秀燕今天接受媒體聯訪時表示，免治馬桶或許可以，但性騷擾萬萬不可。蔡其昌則對此回應，陳時中想表達的是免治馬桶政策，但表現方法引來爭議。

蔡其昌認為，陳時中第一時間也趕快修正、道歉，已經很清楚做回應，這件事情重點還是免治馬桶政策，而盧秀燕也不用急著去政治操作，自己市政問題都還沒搞定，台中狼師案涉及洩密、包庇都還沒說清楚，應該先回答市民質疑。（編輯：郭諭儒）1110905