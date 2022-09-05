綠營赴陽明交大檢舉論文抄襲 林耕仁交文件資料

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）民進黨新竹市議員劉康彥今天下午前往陽明交大，檢舉國民黨新竹市長參選人林耕仁的論文涉嫌抄襲。林耕仁也帶著相關文件資料到校繳交，盼校方能秉持客觀公正標準，捍衛清白。

民進黨立法院黨團今天開記者會指國民黨新竹市長參選人林耕仁的國立陽明交通大學碩士論文涉抄襲，黨籍新竹市議員劉康彥下午3時前往國立陽明交通大學遞交相關事證及比對資料，具名向陽明交大校方遞交學術倫理案件檢舉書。

劉康彥透過新聞稿表示，經專人比對林耕仁的論文，包含參考文獻共54頁的論文裡，複製貼上30頁的政府報告，而所謂的分析寫作也都是複製貼上政府報告的內容，以新竹市警察局「98年道路交通事故分析」報告為例，林耕仁不只數字抄襲，分析也複製貼上，毫無原創性可言。

劉康彥強調，沒人在乎林耕仁的論文寫得好不好，而是抄襲違反學術倫理的問題，扣除複製貼上政府資料，可以稱得上自己寫作的部分只有短短幾頁，相關資料也都在網路上公開，民眾一看就知道。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天舉辦「水與綠的城市-城市綠帶」政見記者會，會後被媒體問及林耕仁陽明交通大學的碩士論文涉嫌抄襲事件。她表示，期待林耕仁能好好說清楚，這是候選人的義務。

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林耕仁競選辦公室發布新聞稿表示，林耕仁今天下午已主動備妥相關文件資料，前往陽明交通大學學術倫理與研究誠信辦公室遞交。

林耕仁表示，他會坦然接受外界檢驗，一切坦蕩，論文寫得不好，但絕非抄襲，都是引自政府公開資料，所以主動到校遞交資料，捍衛自己的清白，他也希望學倫會儘速啟動調查，秉持客觀、公正、嚴謹的學術標準予以檢視，並給社會一個清楚交代。（編輯：李錫璋）1110905