王育敏要打造嘉義荷蘭村 李鴻源背書說明

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天提出「生態永續、打造嘉義荷蘭村」政見，請到前內政部長李鴻源背書，建議將嘉縣嚴重下陷區設計成大型蓄洪池，重整聚落與產業空間，打造「荷蘭村」。

王育敏今天召開「生態永續，打造嘉義荷蘭村」政見記者會，邀請李鴻源協助說明，提出嘉義整體治水計畫，強調治水還能創造薪水。

李鴻源表示，嘉義沿海地區長期因為地層下陷問題，不僅淹水問題嚴重、土地也無法利用，大大影響當地居民生計，然而這個問題雖然維持已久，卻並非無解。

李鴻源說，若將嚴重下陷區設計成大型蓄洪池，並加高上游區域便能重整聚落與產業空間，這樣的規劃不僅可以解決淹水問題，更可以強化漁港作業機能、結合觀光遊憩系統，創造產業空間，形成具經濟規模的產業群聚。

李鴻源強調，這個構想出自西元2013年他擔任內政部長時提報行政院「嘉義東石沿海地層下陷地區跨域加值示範計畫」，但當時地方政府未能配合執行。

李鴻源也提出嘉義沿海的條件與荷蘭相似，都是低地地形，且產業以農業為主，透過複製荷蘭的水文治理經驗打造「嘉義荷蘭村」，嘉義甚至可以發展得比荷蘭更好。

國民黨民雄鄉長參選人林于玲、嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝、議員王啓澧、詹琬蓁與蔡信典，今天都出席王育敏記者會表達支持。（編輯：謝雅竹）1110905