韓媒登吳釗燮投書 籲支持台灣參與聯合國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）聯合國大會在即，外交部長吳釗燮今天投書韓國世界日報，呼籲支持台灣參與聯合國系統，攜手面對國際社會前所未有的危機，為全球福祉共同努力。

吳釗燮在投書中表示，國際社會正面臨一系列前所未有的危機，從COVID-19疫情，應對氣候變遷的努力停滯，到供應鏈中斷及俄羅斯入侵烏克蘭，中國的言詞與軍事威脅也更勝以往，威脅地區和平與穩定。

第77屆聯合國（UN）大會13日將於紐約登場，今年主題定為「里程碑時刻：改變糾結挑戰的解決方案」，吳釗燮對聯合國以「共同解決」、「團結」來解決盤根錯節的危機表示贊同，但也透過投書提醒與會領導人，包括台灣人民在內，所有人的聲音都應該被聽見。

他指出，台灣在疫情爆發後向世界各地提供人道援助，包括俄烏戰爭爆發以來送往烏克蘭550噸以上救援物資，捐款超過4000萬美元，同時也在全球供應鏈中扮演重要角色；台灣非常願意也能成為國際聯合解決方案的一部分，台灣2350萬具韌性的人民不應被排除在這種國際努力之外。

吳釗燮說，台灣捍衛民主制度，致力維護台海現狀與以規則為基礎的國際秩序，在中國以脅迫手段輸出威權主義時，台灣仍享有自由開放社會，以模範服人。

不幸的是，台灣因中國施壓而無法參與聯合國大會這個全球最大、最重要的國際合作論壇。

吳釗燮指出，中國故意將「一個中國」政策與聯合國大會第2758號決議案掛鉤，但決議案中並沒有在台灣問題上採取立場，更沒有提及「台灣」二字；而長期以來的現狀是，中華民國（台灣）與中華人民共和國是獨立的司法管轄區，互不隸屬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因中國對決議案的曲解，台灣參與聯合國及其專門機構的權利長期遭剝奪，同時也剝奪了國際社會從台灣貢獻中受益的機會。中國試圖重新定義台灣在聯合國的地位，更進一步破壞全球和平穩定，中方近期在台灣周邊的軍事演習就是一個明顯案例。

吳釗燮感謝許多國家對台灣積極參與聯合國系統的實際支持，強調台灣是可靠且不可替代的夥伴，將堅定捍衛主權及安全，持續與理念相近國家合作，為全球福祉共同努力。（編輯：韋樞）1110905