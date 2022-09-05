農委會研究報告案爭議 張善政規劃開記者會說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會研究報告案引發爭議，張善政（中）5日出席活動時受訪表示，在做計畫時沒有任何政黨色彩，沒必要去扯藍營綠營對計畫有否暗中資助，團隊已規劃召開記者會說明，不過時間仍未確定。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會研究報告案引發爭議，張善政今天表示，團隊已規劃召開記者會說明直球對決，不過時間仍未確定。

張善政的「議起相挺動起來」活動，下午前往中壢區陸光國宅舉辦，張善政接受媒體聯訪表示，當年在做計畫時，跟國民黨或民進黨都沒有關係，他跟國民黨是在2012年，時任總統的馬英九請他擔任政委才開始。所以在做計畫時沒有任何政黨色彩，沒必要去扯藍營綠營對計畫有否暗中資助。

張善政說，農委會研究報告是個3年計畫，第一年宏碁投標，因為標案第二年、第三年的續約是靠前一年的成果審查，通過後就可續約，後來可以續第二年的約，是因第一年的結果審查通過，且分數是符合規定，第二年也通過審查，第三年才可以續做。

對於媒體報導，曾赴澳洲考察農業4個工作天的事，張善政指出，考察花了多少錢，計畫的經費在後來報帳都可以查到，澳洲是個農業自動化非常先進的國家，團隊前往考察取經，成果也都寫在報告內。

張善政表示，桃園市政府對於他的發表政策有3步驟的SOP，首先是說市政府已經都在做了，其次是發表的政策了無新意，最後就是說張善政對桃園還是不了解。

張善政強調，最近身邊的市議員、朋友給他很多在地政策建議，所以有百分之百充足的信心，重點是鄉親對他端出的政策感覺是什麼，相信桃園鄉親不會因為市府的說法，就認為張善政不了解桃園、了無新意，端出的政策鄉親絕對有感覺。（編輯：李錫璋）1110905