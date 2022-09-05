陳建仁赴羅馬烏克蘭教堂祈禱和平 代表台灣捐1萬歐元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北5日電）前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，今天前往位於羅馬的烏克蘭教堂「聖索菲亞大教堂」參加彌撒，與旅義烏克蘭人一起為烏克蘭與世界和平祈福；他並代表政府捐款一萬歐元，協助教堂繼續幫忙流離失所的烏克蘭人民。

陳建仁昨天出席先教宗若望保祿一世榮列真福品典禮，今天一早應邀前往聖索菲亞大教堂（Basilica di Santa Sofia），參加烏克蘭籍本堂神父沙曼恆（ Marco Semehen）主持的「為烏克蘭與世界和平祈福」彌撒，儀式特別以烏克蘭天主教徒慣用的希臘禮進行，旅居羅馬的烏克蘭僑民皆應邀與會。

駐教廷大使館向中央社表示，彌撒結束後，所有與會者一起點燃象徵和平的蠟燭，為烏克蘭與台灣祈福。陳建仁隨後代表政府捐款一萬歐元，盼能協助該教堂繼續幫忙流離失所的烏克蘭人民。

陳建仁致詞時，除轉達總統蔡英文與台灣對在羅馬的烏克蘭好朋友們最誠摯問候，並向在戰火下，不懼危險持續宣揚福傳及人道援助的神職人員，表達最高敬意。

陳建仁表示，台灣對於烏克蘭的處境最為感同身受，面對中國的文攻武嚇與軍事威脅，台灣將學習烏克蘭永不放棄的民族精神，堅持捍衛民主自由的生活方式，台烏兩國都需要全世界民主夥伴的支持，而世界也更加需要烏克蘭與台灣堅守民主的良善力量，期盼烏克蘭早日走出戰爭陰霾，國家儘快步入正軌。

本堂神父沙曼恆指出，該教堂是烏克蘭人在羅馬的最重要聚會場所與宗教中心，亦是義大利各地捐贈烏克蘭物資最主要集中地，感謝中華民國駐教廷大使館在俄羅斯入侵烏克蘭後，第一時間立即捐贈必要物資與款項。

沙曼恆說，他從許多朋友口中獲知，台灣政府與人民對烏克蘭的許多援助善行，將持續與教友共同為烏克蘭與台灣的永久和平祈禱，他最後特別代表烏克蘭人民感謝台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沙曼恆隨後引導陳建仁訪團參觀聖索菲亞大教堂。教堂建於1967年，仿自烏克蘭首都基輔的聖索菲亞主教座堂，教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）於1985年將教堂升格為領銜堂區，設有樞機司鐸；1998年，教堂升格為宗座聖殿（minor basilica）。

烏克蘭教徒的希臘禮又稱東方禮，與梵蒂岡、台灣及多數天主教國家使用的拉丁禮，除了程序不同，希臘禮更重儀式感，例如增加不少禱詞、聖詠、畫十字、上香等儀節，彌撒時間較拉丁禮長、耗時更久，但氣氛更莊嚴隆重。（編輯：林克倫）1110905