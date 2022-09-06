總統特使陳建仁捐款教廷 獲讚譽為援烏克蘭及時雨

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）前副總統陳建仁昨天拜會教廷愛德服務部部長約斯基樞機主教，並代表台灣人民捐贈3萬歐元協助教廷慈善工作。約斯基表示，他3天後將代表教宗再度到烏克蘭慰問難民，該筆捐款可謂「及時雨」。

約斯基（Konard Krajewski）表示，他曾當面向教宗呈報台灣的慷慨解囊與樂善好施，期盼台梵未來有更緊密的合作。他對於台灣官方與民間多次在第一時間提供物資與捐款，表達誠摯感謝。

陳建仁擔任總統蔡英文特使出訪教廷，昨天進入梵蒂岡城拜會教廷負責救助弱勢的部門「愛德服務部」，約斯基熱情地在門口迎接陳建仁並帶領他參觀。

約斯基表示，愛德服務部主要工作是代表教宗方濟各幫助有困難的族群，主要經費來源除外界捐款，來自受理教宗降福狀申請，舉凡領洗、首次領聖體、結婚、婚姻每5週年紀念等重要紀念日皆可申請，所有收入都用在慈善工作。

陳建仁感佩約斯基的付出，他盛讚約斯基代表教宗全年無休、親力親為，即時協助需要幫助的人，包括今年3、4月兩次親自駕駛教宗方濟各捐贈的救護車，赴烏克蘭邊境城市利維夫（Lviv）及首都基輔。

陳建仁並感謝約斯基從先前擔任教廷賑濟所所長以來，與台灣駐教廷大使館數年來密切合作，順利完成多項人道援助工作，包括援贈台製口罩、鮪魚及鳳梨罐頭、電鍋、台灣優質白米、佛教慈濟基金會的環保毛毯等。

陳建仁表示，駐教廷大使館曾連續兩年在賑濟所的「遊民之家」舉行國慶活動，以響應教宗「眾位弟兄」(Fratelli tutti)通諭，分享台灣料理給遊民，贊助弱勢團體施打疫苗等，成功幫助許多人。

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陳建仁昨天在愛德服務部中庭廣場的「遊民雕像」前，代表台灣人民捐贈3萬歐元，提供該部用於購買緊急物資以協助烏克蘭難民。

約斯基表示，5日正巧是一生奉獻給窮人的印度德蕾莎修女逝世紀念日，台灣在當日捐款真是天主的安排，這筆款項將馬上用在他3天後前往烏克蘭的慈善工作。約斯基說，捐款場合的雕像具特別象徵意義，乍看是刻畫露宿街頭的遊民，但雕像身上有耶穌受難的五殤，象徵天主的愛無所不在，人道關懷不應區分貧賤貴富。（編輯：郭無患）1110906