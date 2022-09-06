陳建仁拜會馬爾他騎士團 新總理問候蔡總統

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）前副總統陳建仁昨天赴馬爾他騎士團，拜會甫於3日獲教宗方濟各任命的新任總理兼外長蒙特庫波。陳建仁代表台灣政府捐款2萬歐元，協助該團採購救護車，持續響應馬爾他騎士團關注烏克蘭人道危機的義舉。

蒙特庫波（Riccardo Paterno di Montecupo）請陳建仁轉達對總統蔡英文的問候，並感謝台灣長期與馬爾他騎士團合作醫療人道救援。

陳建仁擔任總統特使出訪教廷，昨天赴馬爾他騎士團拜會新任總理，馬爾他騎士團衛生部長德福蘭西斯（Alessandro de Franciscis）、教廷駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士樞機主教（Silvano Tomasi）都與會表示歡迎。

這是馬爾他騎士團新任內閣3日上任後的首次公開官方活動，雙方就人道援助與台海和平等多項議題交換意見。

陳建仁致詞指出，樂見台灣與馬爾他騎士團多年來在跨國人道援助的密切合作，尤其在醫療合作領域上卓然有成，造福極須醫療照護的人民，這也是天主教精神的最佳體現。

蒙特庫波致詞時，請陳建仁轉達對蔡總統的問候，並感謝台灣是馬爾他騎士團執行醫療人道援助重要的夥伴。

台灣與馬爾他騎士團合作計畫包括2015年胡志明市醫院痲瘋病人計畫，2017年資助埃及診所採購超音波儀器，2019年義大利巴勒摩（Palermo）的移民診所採購醫療器材，保加利亞醫院採購胸腔超音波儀器，2020年捐贈防疫口罩、贊助中東聖家醫院等，造福許多移民及難民。

陳建仁昨天另前往天主教國際明愛會總部訪問，由明愛會秘書長約翰（Aloysius John）接待。

約翰特別感謝台灣政府及慈濟功德會等團體多年來協助該會推動許多人道援助工作。

陳建仁致詞表示，甫於2021年慶祝成立70周年的國際明愛會，多年來代表天主教會在國際社會幫助無數社會弱勢者，該會宗旨與做法，與台灣政府與人民多年來在國際人道援助的各項努力不謀而合。

陳建仁表示，中華民國作為教廷80年來堅實人道慈善夥伴，與教廷合作完成多項人道援助計畫，以實際行動響應教宗方濟各「願祢受讚頌」（Laudato sì） 及「眾位弟兄」（Fratelli tutti）關懷人類大家庭等通諭。

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鑒於國際明愛會是教廷援助烏克蘭難民主要的第一線窗口，為持續回應教宗的期盼與呼籲，陳建仁代表台灣向該會捐款3萬歐元，以持續協助烏克蘭難民重建家園。

約翰表示，該會目前協助烏克蘭難民即將面臨的較大挑戰，就是歐洲天氣逐漸轉涼，恐需更多經費協助過冬，台灣的捐款可適時提供幫忙。（編輯：郭無患）1110906