無緣與陳信安打球 陳時中：遺憾但藏拙

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民進黨台北市長參選人陳時中（中）6日上午原規劃在新生高架橋籃球場與籃球好手陳信安切磋球技，卻因場地「謝絕競選相關活動」規定臨時改為在場外觀摩，為場內球友加油打氣。中央社記者裴禛攝 111年9月6日

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天原規劃與籃球好手陳信安切磋球技，卻因場地「謝絕競選相關活動」規定臨時改為在場外觀摩。陳時中說，雖然遺憾，但也是藏拙。

陳時中今天上午與P. League桃園領航猿總經理陳信安相約在新生高架橋下籃球場，兩人本要切磋球技，卻在到場後才發現有「謝絕政黨、公職候選人及其支持者進入活動場所從事競選相關活動」的規定，臨時改成僅在場外觀摩球友打球。

曾打造東京奧運台灣代表團進場服裝的設計師周裕穎在陳時中競選團隊邀請下設計一件1號球衣，今天親自送給陳時中。周裕穎說明，台北充滿不同的文化與願景，這件球衣的設計理念是希望陳時中帶領台北邁向天際，變成世界第一的國際城市。

陳時中接受媒體聯訪時表示，今天來了，才發現沒辦法打球，一方面當然很遺憾，但一方面也是藏拙，因為他很久沒打了，看到陳信安這種超級球星有一點心虛，不過真的覺得很遺憾，畢竟機會難得。

陳時中說，籃球是青少年到中壯年都非常普遍熱愛的運動，一顆球就可以讓身體非常舒暢，但由於台灣屬於亞熱帶氣候，若場地沒遮蔭時常會很熱，希望藉此了解球友的想法跟希望，將來當選可以把場地設施設備打造得更完整。

媒體詢問，今天目的是否包含搶攻年輕人選票。陳時中說，沒有這種想法，推廣運動是一定要做的市政內容，重要的事一定要做。

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媒體再問昨天與東京奧運桌球混雙銅牌得主鄭怡靜切磋的心得。陳時中笑著表示，鄭怡靜非常可愛且有禮貌，對他這種等級相差許多的還是願意給予指導，讓他感受到實質進步，真的非常親切、溫暖。

不過，台北市體育局專門委員劉哲明接受媒體電訪說明，經了解狀況，陳時中並沒有穿著競選背心或帶相關旗幟，應是現場保全誤解行政中立規定，錯誤以為只要是參選人就無論如何不得入內，後續將加強教育訓練，場地原則上歡迎所有人租借使用。（編輯：李亨山）1110906