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綠委指無人機防制系統3年無作為 桃機：研究協調中

2022/9/6 12:01
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（中央社記者王承中台北6日電）民進黨立委林俊憲今天表示，桃機無人機防制系統建置案延宕3年毫無進度，國門大開的風險誰要負責。桃機公司副總經理李俊德指出，桃機公司依法報交通部核定，也不斷研究到底需要何種反制設備，目前正由上級單位協調當中。

中共無人機近期頻繁進入金門禁限制水域上空，引發各界關注無人機侵擾機場等國家關鍵基礎設施的問題。民進黨立委林俊憲今天召開記者會，批評桃園機場的無人機防制系統建置案原地打轉3年，毫無進度。

林俊憲指出，行政院在2019年核定要求國內機場建置無人機防制體系，隔年桃機開始辦理，他3年來多次去函追蹤進度，桃機在2020年12月回覆要交給中科院，但去年9月未成功簽約，中科院回覆指出今年7月就行文給桃機表示無意承做，桃機整整一年處於停擺狀態，新台幣1.95億元的預算執行率為零，質疑國門大開的風險誰要負責。

林俊憲表示，相較桃機的延宕，松機2020年就開始與中科院進行5年期試辦案，但驗收強度完全不足，共4期計畫執行59次驗收測試，每次都只飛行1架次，對多架次無人機同時入侵的防護效果完全未知，而無人機防制系統在國外已經非常普遍，且都以同時偵測、辨識並接管上百架次為標準。松機的驗收標準實在太低。

與會的民航局副局長方志文表示，無人機對於機場運作的影響非常大，民航局從2018年就採管理防制並行的作業方式，並對機場建置無人機防制系統進行評估，2020年松機先行建置試辦計畫，而高雄機場在今年6月也已建置相關系統，桃機部分正由桃機公司評估中。

桃機公司副總經理李俊德指出，近3年無人機對桃機的侵擾，2020年發生1次，去年發生3次，今年至今也發生3次，影響34架次航班，大概有2000多名旅客受影響。對於無人機的反制，從最初為了飛安，到後來變成國安、資安問題，桃機也不斷研究，到底需要什麼樣的反制設備。

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對於無人機防制體系的建置李俊德表示，有看過松機的設備，由於事涉國安及關鍵基礎設施的概念，桃機公司是依照採購法的相關規定，報交通部核定，而中科院同樣也要報國防部核定，無法單方決定同意或取消，目前正由上級單位協調當中。

台北航空站主任鄭堅中指出，目前松機跟中科院有無人機防制系統的合作案，從2020年開始建置，並於去年完成，目前正在試辦，執行狀況良好，可以同時偵測到多架在空的無人機，但松機未來也會跟中科院持續研究，強化防制系統，以偵測到更多的無人機。（編輯：蘇龍麒）1110906

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