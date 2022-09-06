爭取參與ICAO　外交部：強調台灣在疫後飛航的重要性

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（中央社記者賴于榛台北6日電）ICAO大會召開在即，外交部今天表示，世界都有意識要加強盡速恢復疫後交通順暢及飛航安全，也是台灣爭取參與的有力論點，政府將持續對外強調與說明台灣在飛航方面的重要性。

國際民航組織（ICAO）9月底將在加拿大蒙特婁召開3年一度的大會，外交部今天舉行推動參與聯合國案新聞說明會，對於參與ICAO的進度與機率，外交部主秘徐儷文回應媒體提問時指出，3年一度的ICAO大會，台灣當然非常在意相關提案，目前已經跟交通部民航局討論一段時間，將努力爭取參與ICAO大會。

徐儷文說，討論過程也包含跟友邦、理念相近國家商討今年的做法，可能要等離大會的時間近一些時，才會發布相關說明。

至於如何評估今年參與大會的機率，徐儷文表示，對外交工作的人來說，不到最後1分鐘是無法事先評估的，但是疫情之後，全球都有意識到要加強合作，盡速恢復疫後交通順暢、飛航安全，而這將是台灣積極爭取參與的有力論點。

她說，政府將把台灣在飛航方面的重要性，透過外館與各國的溝通不斷強調與說明。

中華民國為ICAO創始會員國之一，但自1971年退出聯合國後，被ICAO體系排除，2013年曾應ICAO理事會主席邀請，以「特邀貴賓」身分參加大會，後在2016年因中國打壓未能再受邀與會。（編輯：翟思嘉）1110906