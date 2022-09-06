外交部：穩健務實推動參與聯合國 不挑起爭端

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（中央社記者賴于榛台北6日電）聯合國大會將開議，外交部今天說，中國近日蓄意升高對台威脅，政府堅決捍衛主權和安全，也保持克制、不挑起爭端，續採穩健務實作法推動參與，將再洽請友邦為台灣發聲、致函聯合國秘書長等。

第77屆聯合國大會13日將於紐約開議，並在20日至26日舉行總辯論（General Debate），今年大會及總辯論主題為「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」；外交部今天舉行推動參與聯合國案新聞說明會，由外交部主秘徐儷文說明今年台灣推動參與聯合國的相關作法。

徐儷文指出，台灣和各國一樣面臨嚴峻的全球挑戰，且近來中國蓄意升高對台灣軍事威脅，企圖片面改變台海現狀，種種行徑明顯違反聯合國憲章禁止使用武力及和平解決爭端原則，引起國際社會嚴重關切。

她說，總統蔡英文日前也說明，無論威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心；而友邦駐聯合國常任代表已在8月23日透過聯合聲明仗義發聲，支持台海和平穩定。

徐儷文表示，台灣將堅決捍衛國家主權與自身安全，同時保持克制，不會挑起爭端，但也不會退縮，將持續推動與國際的交往連結，「今年的聯合國推案，我們將繼續採取穩健、務實作法，積極推動參與」。

作法部分，徐儷文說，今年政府將再度洽請友邦在聯大總辯論為台灣發聲，並請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促秘書長正視台灣2300萬人被不當排除的問題。

另外，徐儷文表示，中國長期施壓聯合國體系錯誤擴張解釋聯大第2758號決議，是造成台灣被不當排除的主要原因，包含民眾及媒體都無法進入聯合國參訪、出席會議活動或採訪，也不能參與「永續發展目標」相關活動並做出貢獻。

她說，但事實上，聯大第2758號決議並未授權中華人民共和國代表台灣，台灣與中國互不隸屬是客觀事實。

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為了使國際社會充分了解台灣訴求，徐儷文說，外交部長吳釗燮已在各國主流媒體發表專文，呼籲國際社會正視並譴責中國軍事挑釁、破壞和平穩定的不負責任行為，同時強調台灣是值得信賴且不可或缺的好夥伴，因應全球錯綜複雜的挑戰，國際社會應該接納台灣參與。

另，今年推案也製作新的主視覺和短片「世界的幫手（Taiwan’s helping hand）」，徐儷文指出，短片將在聯大期間在紐約舉辦「永續發展」及「新創」等主題的周邊系列活動，包括針對即將發布第2部永續發展國家自願檢視報告（VNR），分享台灣落實永續發展目標的經驗，外館也將配合進行系列活動及在地文宣，向世界發聲。（編輯：蘇龍麒）1110906