江聰淵批颱風天還跑攤 林姿妙陣營：視察致意

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天批評宜蘭縣長林姿妙颱風來襲，縣府一級開設還去跑攤，不把法令當回事。林姿妙陣營回應，是在縣內視察，遇到民眾短暫致意，非江聰淵所指跑攤。

江聰淵上午接受電台專訪表示，林姿妙涉弊遭起訴，民調有近4成不信她的清白，3成1相信，至於民調顯示，林姿妙不該退選較多，江聰淵覺得是宜蘭人惜情，有時電話民調被問及是否該退選時會說不出口，此外，林姿妙提到被「政治追殺」，要說如何追殺，對於200多張支票還有幾10個帳戶，林姿妙有說清楚嗎。

江聰淵說，宜蘭有令人驕傲的文官制度，公務員都有很好的操守和公信力，公務員這次受迫被玩弄於股掌間，林姿妙會不會做事是一回事，但利用職權讓親友團或家族有不當得利時，人民是無法接受。

江聰淵表示，當公務員是要服務民眾希望受到敬重，但卻涉貪對他們是很大的侮辱，縣府現在士氣很低，林姿妙利用職權使得公務員連帶卡到官司，如果是政策都可受公評，但利用職權不當得利，這是很嚴重的事，曾幾何時，宜蘭怎麼會變成這樣，15人被起訴也是創紀錄，單林姿妙起訴罪名就有4罪。

此外，江聰淵說，林姿妙在颱風天災害應變中心一級開設還去跑攤，去年或是民國109年就曾有一次；前2天颱風軒嵐諾來襲宜蘭首當其衝，林姿妙還是一樣，根本不把法令當一回事，覺得有票就好，上次節目大家講成這樣，如果說上次是不小心，但這次卻又這樣。

林姿妙陣營回應，縣府2日上午8時30分二級開設，林姿妙當天一早召開防災會議，提醒縣民防颱，也前往抽水站視察，更下鄉了解柚農採收情形，林姿妙時時掌握縣內第一手災情，並在縣內各處視察，遇到民眾有短暫致意，並提醒要做好防颱工作，非江聰淵所指的跑攤。

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反觀江聰淵，當天忙著跑台北錄影上節目為選舉宣傳，3日凌晨2時30分提升至一級開設，江聰淵當天一整天都在外頭跑攤，直到4日颱風都要走了，才甘願回到災害應變中心「坐鎮」，連市政都做不好、不會做，還有什麼資格要領導宜蘭。

林姿妙陣營指出，江聰淵連25年前的盜採砂石被判刑3個月入監服刑的案子，法院都已清楚認證，至今仍推託敷衍，從未誠實面對自己與選民，何來誠信，這種毫無誠信、對自己不誠實的人選，根本不值得縣民付託。1110906