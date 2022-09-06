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醫師後援會成軍 蔡培慧獲贈聽診器調理南投體質

2022/9/6 15:52（9/6 16:21 更新）
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中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源（右2）6日為民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左2）發起醫師後援會，並送上聽診器及醫療白皮書，除感謝蔡培慧從立委時期就積極為南投爭取專科醫師，也期許年底順利入主縣府，全面調理南投縣「體質」。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月6日
中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源（右2）6日為民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左2）發起醫師後援會，並送上聽診器及醫療白皮書，除感謝蔡培慧從立委時期就積極為南投爭取專科醫師，也期許年底順利入主縣府，全面調理南投縣「體質」。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧的醫師後援會今天成軍，蔡培慧獲贈聽診器，期許入主縣府調理南投的體質，蔡培慧說，將加強偏鄉急診人力與器材，讓民眾第一時間獲適當醫療處置。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源領軍民進黨縣市參選人全國醫師後援總會，今天到南投縣為民進黨南投縣長參選人蔡培慧發起醫師後援會，並代表醫界送上聽診器及醫療白皮書，除感謝蔡培慧從立委時期就積極為南投爭取專科醫師，也期許年底順利入主縣府，全面調理南投縣「體質」，建設南投成為健康大縣。

邱泰源致詞表示，今天到場醫師是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，始終在第一線防疫的英勇戰士，蔡培慧在疫情期間協助調度防疫物資及關懷，醫界全力推薦一名專業、溫暖的參選人帶領南投前進。

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蔡培慧說，從政以來有許多醫界前輩、朋友提供偏鄉醫療政策及基層醫療環境建言，醫師第一線工作了解民眾迫切需要，心中也想著國家大事，讓她協調行政部門時更能有效點出關鍵，未來若當選，將加強偏鄉急診人力與器材，並運用遠距與智慧醫療照顧更多民眾。

國民黨南投縣長參選人許淑華今天則由立法委員馬文君等人陪同，到埔里鎮北環早市及第三市場向民眾與攤商拜票，許淑華接受媒體聯訪說，許多民眾給她熱情回應，讓她對這次選舉更有信心，也看到選民對她的期待，若當選一定會好好努力，不讓鄉親失望。（編輯：謝雅竹）1110906

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