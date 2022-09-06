陳其邁走訪大林蒲 柯志恩：本就該去傾聽、關注

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）尋求連任的高雄市長陳其邁今天上午走訪大林蒲地區被解讀是「固樁」。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，關注大林蒲居民的遷村權益，本就是市長參選人該做的事。

陳其邁上午在小港區大林蒲地區6個里里長等人陪同下，前往鳳林宮參香，里長們並表態支持陳其邁連任，並希望陳其邁持續為居民爭取更好的遷村權益。

對此，柯志恩下午在仁武區黃昏市場拜票前，接受媒體聯訪說，大林蒲有很多人對於遷村等條件有自己的主張，據她所知也有另一派人士預計9月下旬舉辦公聽會。

柯志恩說，不論現任市長或未來想當市長的人，都應該好好關注大林蒲居民的遷村權益，「我不認為這是固樁或拔樁，傾聽他們的聲音，這是市長該做的」。

國民黨高雄市議員陳麗娜最後一刻登記參選引發風波，陳麗娜請辭柯志恩競選團隊發言人。柯志恩說，團隊中還有很多年輕發言人，也有很多議員會在議題上給予協助，陳麗娜雖沒有發言人角色，但也仍會持續私下給予協助。

前高雄市新聞局長王淺秋日前接受媒體訪問說，陸續有參選人邀約前高雄市長韓國瑜站台，距離年底選舉較近時，不排除會到高雄和其他縣市助選。

被問到是否會與韓國瑜合作，柯志恩說，韓國瑜目前主要從事公益活動，她和韓國瑜及其團隊等人溝通沒有問題。至於韓國瑜何時要到各地輔選，等韓國瑜認為時機成熟，自會有一番規劃，如到高雄當然非常歡迎。

距離高雄市長選舉還有2個多月時間，近期各種民調也陸續公布，柯志恩說，所有民調都是參考指標，還有很多人未表態，會加緊腳步讓大家能認同「而未表態、未決定的人，未嘗不會投給柯志恩」。（編輯：孫承武）1110906