菲媒登吳釗燮專文 籲挺台參與聯合國

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（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）聯合國大會即將登場，多家菲律賓媒體近日刊登中華民國外交部長吳釗燮專文。專文指出，台灣是可靠和不可或缺的夥伴，可協助克服全球挑戰，呼籲支持台灣參與聯合國系統。

第77屆聯合國大會13日將於紐約登場。菲律賓媒體「每日論壇報」（Daily Tribune）、馬尼拉標準報（Manila Standard）、菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）、商業天地（BusinessWorld）近日刊登吳釗燮專文。

文中指出，國際社會正面臨一系列前所未見的危機，從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒的挑戰、應對氣候變遷的努力停滯不前、供應鏈中斷到俄羅斯無端入侵烏克蘭，中國日益升級的言辭和軍事恫嚇更危及區域和平穩定。

吳釗燮表示，聯合國大會在即，提醒全球領導人，所有人的聲音都應該被聽見，這包括台灣人民，他們也應該成為全球合作應對這些挑戰的一分子。

他列舉COVID-19疫情爆發以來，台灣在全球提供人道援助；俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣提供烏克蘭逾550噸救援物資，捐款逾4000萬美元協助烏克蘭難民；以國內生產毛額（GDP）來說，台灣是全球第22大經濟體，也是半導體主要生產者，在全球供應鏈扮演關鍵角色。

文中表示，遺憾的是，由於北京的打壓，台灣無法參與聯合國這個全球最大及最重要的合作論壇。

吳釗燮指出，中華人民共和國極力改寫台灣在聯合國的地位，進一步破壞全球和平穩定。北京近期圍繞台灣的危險軍事演習就是實例。

他表示，北京持續在台灣周邊軍演，破壞台海現狀，加劇緊張局勢，影響國際貿易和運輸，危及區域和平與安全。默許中國不法聲索台灣只會危及區域穩定並違背聯合國宗旨。

文中指出，本屆聯大主題「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」提醒世人國際社會面臨的嚴峻挑戰。台灣願意也有能力成為共同解決方案的一分子，堅韌的2350萬台灣人民不應被排除在如此重要的全球努力之外。

吳釗燮表示，台灣是可靠和不可或缺的夥伴，台灣人民準備好作出貢獻。只有全世界團結起來，才能解決這些嚴峻且錯綜相關的危機。（編輯：韋樞）1110906