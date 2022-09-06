李雨蓁呼籲監票遭裁罰 蔡其昌：政治力量干預

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁呼籲監票遭台中市選委會裁罰，中選會決議撤銷原處分，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，若說其中沒有政治力量干預，大家如何相信。

去年10月23日台灣基進前立委陳柏惟罷免案投票日，李雨蓁因在臉書（Facebook）發文投開票所狀況，並呼籲民眾前往監票，遭台中市選委會以涉嫌煽動反罷免並影響投票人的投票行為，依違反選罷法規定開罰新台幣50萬元。

蔡其昌今天出席第2屆兩岸關係現況與挑戰青年營，他接受媒體訪問，有關中央選委會撤銷中市選委會對李雨蓁的裁罰，他表示，李雨蓁依照法律程序，由中選會判斷台中市選委會裁罰合不合理，不合理就依法律程序撤銷，也是還給李雨蓁一個公道。

關於，李雨蓁認為受到台中市選委會的政治迫害，市長盧秀燕回應，自己不是選委會成員，相關回應詢問選委會。

對此，蔡其昌指出，雖然盧秀燕不是選委會成員，但選委會多是她派任的，她的官員、樁腳、人馬都在內，審查過程政治操作手段明顯。李雨蓁呼籲監票，竟然要被裁罰50萬，盧秀燕認為她派任的選委會成員到底適不適當，應該要跟大眾說明清楚。

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蔡其昌表示，李雨蓁只是呼籲大家監票就被裁罰50萬，若說其中沒有政治力量的干預，大家如何相信？他認為李雨蓁對盧秀燕的質疑是合理的。

台中市政府表示，台中市選舉委員會是獨立機關，隸屬中央選舉委員會，非台中市政府附屬單位，對於李雨蓁在罷免案投票日當天呼籲民眾監票，遭中市選委會裁處50萬元，具體個案裁罰由台中市選舉委員會審議決定，市府尊重選委會權責，受處分人不服行政處分依限提出訴願，訴願結果市府也充分尊重。（編輯：謝雅竹）1110906