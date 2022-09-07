綠再控林耕仁中華大學碩士論文抄襲 連目錄都不放過

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（中央社記者王揚宇、魯鋼駿台北7日電）民進黨立法院黨團日前指控國民黨新竹市長參選人林耕仁陽明交通大學碩士論文涉抄襲，今天又指控林耕仁中華大學碩士論文也涉抄襲，連謝誌、目錄都不放過，而且整份63頁的論文就有20頁抄襲改寫，林耕仁要不要知所進退、跟新竹市民道歉。

對此，林耕仁表示，他的論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對禁得起考驗，感謝民進黨大陣仗的監督與指教。他說，有疏漏的部分，虛心檢討、願意接受嚴謹的審查，坦然面對。

民進黨立法院黨團5日召開記者會，指林耕仁的國立陽明交通大學碩士論文涉抄襲；黨團書記長郭國文、副幹事長黃世杰及民進黨新竹市議員劉康彥今天召開記者會，指林耕仁的中華大學碩士論文涉抄襲，手法包括以罐頭模組寫論文、內文大規模抄襲，連謝誌、目錄都不放過。

劉康彥表示，林耕仁在民國94年畢業，他的碩士論文題目為「地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究－以新竹市為例」，而他的戴姓學長則是在93年畢業，碩士論文題目在講警政機關內部網站的客製化功能需求。

劉康彥指出，林耕仁大量抄襲戴姓學長論文，不但抄目錄、架構，就連謝誌都抄，例如林耕仁的論文目錄提到對警政資訊系統者的建議，但他的論文不是在做民代滿意度調查嗎？

劉康彥說，戴姓學長的謝誌有寫到「感激老婆大人的無怨付出與諒解，女兒、兒子的加油打氣，讓我能再次品嘗這份奢侈，也把這份喜悅分享給疼惜給我的每一個人」，林耕仁的謝誌則是「感激老婆的無怨付出及體諒，兒子、女兒打氣加油，讓我能夠順順利利、開開心心的完成我這份夢想，也把這份喜悅分享給疼惜我的每一個人」。

劉康彥說，林耕仁的論文共有63頁，當中就有20頁抄襲改寫，根本是把論文當作小學生的國文考卷，林耕仁為何要當學術慣竊，請他出面跟市民說明、知所進退，也請國民黨不要包庇袒護。

黃世杰說，最近大家對學術倫理的要求有高標準，這是應該的，而在前新竹市長林智堅的論文案，台大花21天完成審查，中華大學則是花49天；對於林耕仁的論文案，期待中華大學秉持對學術標準的要求，以及同樣的程序與審查速度作出審查，也請國立陽明交通大學秉持國際一流大學水準，盡速請林耕仁到案說明及審查。

郭國文說，林耕仁的論文很明顯就是複製貼上，而林耕仁過去對林智堅論文案說過的話，例如新竹市民真的很委屈、要跟新竹市民道歉、讓新竹人蒙羞等語，他要把這些話送給林耕仁，也要問林耕仁要不要知所進退。（編輯：蘇志宗）1110907