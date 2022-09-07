參訪月嫂訓練班 陳時中曝常幫孫子換尿布

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中日前在臉書上傳被孫子當成抱枕的合照，表示與家人團聚真好。今天參訪月嫂訓練班時又談到孫子，笑著說常幫換尿布，還算熟練，只是洗澡還是不太行。

陳時中上午在立委林楚茵、莊瑞雄等人陪同下參訪月嫂訓練班，月嫂幫執行長張雅媛致詞表示，很高興有政治人物注意到新手爸媽坐月子的需求，希望未來可以提供相關補助鼓勵生育、增產報國。

月嫂幫護理督導、台灣泌乳協會理事長黃薰儀現場示範如何幫嬰兒洗澡、換尿布、哺乳、擠乳等技巧，陳時中在一旁專心聆聽，時而雙手插腰，時而傾身觀看。

教學結束後，已經是爺爺的陳時中笑說，他一開始餵小孩都餵不好，但現在常幫孫子換尿布，還算熟練，餵奶也可以，只有洗澡還是不太行。

陳時中表示，專業協助對新手爸媽非常重要，未來可以考慮錄製教學影片及實作課程讓新手爸媽上手，如果有月嫂幫忙指點可以令人更安心，這非常有意義。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安稱陳時中人設一直改變、玩過頭，陳時中會後接受媒體聯訪時說，市長就是父母官，市民的大小事都是市長的大事，沒有所謂人設的問題，他關心每樣需要被關心的事。

媒體詢問，國民黨台北市議員徐巧芯日前在臉書公布「2022陳時中市長競選辦公室」通訊錄，批評是「綠營政二代艦隊」。陳時中表示，大家有自己的選舉策略，但用偷窺的方式公布資訊不恰當，別的團隊要用這種手法就去做，他的團隊會由法律專家處理。

媒體再問，團隊有許多綠營政二代，是否是藉由這次機會替前副總統陳建仁參與2024總統大選布局、練兵。陳時中指出，政二代是指政治家第二代突然取得超乎所展現能力的高位，團隊裡的政治家小孩都是從基層做起，和所有人一樣練習、觀摩，沒有所謂受到父母庇蔭的政二代。

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陳時中說，無論市長或市議員，民進黨在選舉時都是盡心盡力，展現對社會及職位的尊重，到底有沒有受到庇蔭、不當運用自己的身分地位，社會自有公評。

一同受訪的競選辦公室發言人、立委林楚茵補充，團隊沒有內鬼只有外賊，請徐巧芯不要迴避，好好說明是用什麼不當手法入侵競總、取得資料，同時請利用蔣家庇蔭爭取市長大位的蔣萬安不要隨意替團隊中一起打拚的基層工作人員貼標籤，「你自己又是政幾代」。（編輯：方沛清）1110907