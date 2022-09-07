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陳建仁赴聖母百花大教堂為台灣祈福 並會晤台僑

2022/9/7 12:38
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，他昨天前往佛羅倫斯市知名的「聖母百花大教堂」，拜會佛羅倫斯教區副主教兼本堂神父寇提，並參與彌撒為台灣祈福，感恩祈禱，也會晤當地僑胞。

聖母百花大教堂（Cattedrale di Santa Maria del Fiore）對虔誠天主教徒的陳建仁別具意義，他20年前初任公職時，即曾在出差歐洲參與國際研討會時，特別到此祈求天主保佑他的學術研究與公共服務工作蒙主庇護。

一位神職人員表示，陳建仁欣然同意靈醫會邀請他前往聖母百花大教堂，陳建仁夫婦昨天在聖母百花大教堂內長跪半小時祈禱，感謝天主垂聽他的禱告，讓他這20年來歷任的幾項公職，都沒有愧對他為公眾奉獻的初心。

該位神職人員說，陳建仁曾感性向他透露，「重新回到聖母百花大教堂感謝聖母的代禱，ㄧ直是我的願望」，陳建仁很感謝在他的學術與公職工作ㄧ路有天主同行，讓他深深體認自己是上主手中的工具，有幸蒙主所用得以愛主愛人。

陳建仁夫婦昨天拜會佛羅倫斯教區副主教兼聖母百花大教堂本堂神父寇提（Giancarlo Corti） ，參加祈福彌撒。隨行的包括羅馬華人聖堂神父吳安道，以及曾來台奉獻40多年的靈醫會義大利籍神父傅立吉。

陳建仁夫婦也會晤僑胞陳敬文與他的兩名姪女陳恩恩、陳愛愛，關心台僑在當地的生活。

聖母百花大教堂市佛羅倫斯教區的主教堂，始建於1296年，與佛羅倫斯歷史中心一起被列為聯合國教科文組織的世界遺產。（編輯：郭無患）1110907

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