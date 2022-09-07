時力籲政院速提揭弊者保護法等草案 送立院審議

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（中央社記者王揚宇台北7日電）時代力量立法院黨團今天指出，為敦促政府重視聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議所做建議，呼籲行政院應在新會期儘速將揭弊者保護法等反貪腐法案，送進立法院審議。

聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議2日落幕，針對台灣落實反貪腐議題提出104點結論性意見；委員會主席荷西‧伍格式讚許台灣政府的努力，並籲請立法院優先審議揭弊者保護法草案。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天召開記者會，呼籲政府應儘速將已研議多年的揭弊者保護法、不法餽贈罪、不法關說罪及相關反貪腐法案，送進立法院審議。

邱顯智說，許多弊案如果沒有來自內部的舉發，根本不會被發現，這凸顯揭弊者、吹哨者的重要性，但現行法對於勇敢的揭弊者，卻沒有任何保障。

邱顯智指出，揭弊者保護法的立法，早就取得社會和跨黨派的高度共識，國際先進國家已行之有年，但行政院卻遲遲沒有把法案送到立法院，呼籲行政院在立法院新會期，務必送出草案，也期盼朝野各黨共同努力，用最短的時間完成立法。

陳椒華說，廉能反貪的政府是民眾共同的期待，請行政院長蘇貞昌務必別欺騙人民，也別騙聯合國反貪腐公約審查委員，國際社會都在看。

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王婉諭指出，不論是揭弊者保護法的立法或不法餽贈罪及不法關說罪等修法，不能一年拖過一年，應儘速完成審議，讓司法改革不再只是口號，而是真正的落實。

出席記者會的國立陽明交通大學科技法律學院教授林志潔表示，揭弊涉及的不只是反貪腐，也涉及食安、公安、醫療公共衛生等重大公益的保護；揭弊者不僅能夠揭發犯罪，也能夠避免社會遭逢極大的風險，政府應用全力保護他們在法律上應有的權利和道德勇氣。（編輯：蘇志宗）1110907