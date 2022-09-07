拉抬中台灣聲勢 民進黨中常會下週移師雲林

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北7日電）民進黨秘書長林錫耀今天指出，下週中常會將到雲林縣舉行，主要拉抬參選人聲勢，希望翻轉中台灣；林錫耀並提到，選舉烏賊戰不利民進黨，現在要拉開另一條選舉戰線，宣傳中央與地方執政政績。

民進黨今天召開中常會，與會者轉述，林錫耀在會中提到，下週中常會將到雲林縣舉行，主要拉抬參選人聲勢，而目前台灣有3大傳統國民黨家族控制地方政治，例如台中顏家、雲林張家及花蓮傅家，希望翻轉中台灣。

針對選情分析部分，與會者轉述，林錫耀認為，「真正」三腳督是指第三名的支持度超過20%才算，目前全台有4個地區的縣市長選舉，呈現三腳督情況，分別為台北市、苗栗縣、新竹市及澎湖縣。

與會者轉述，林錫耀提到這4個三腳督的地區，未來都是激烈選區，值得觀察、很熱鬧，要拚到最後一刻才知道輸贏。

與會者轉述，林錫耀提到口水戰、烏賊戰對民進黨不是有利的，況且民進黨執政有很多政績，因此現在要拉開另一條選舉戰線，宣傳中央與地方執政政績，例如執政7縣市會作為宣傳重點，啟動相關輔選列車計畫，不要捲入每一個地區的口水戰。

傳出綠營內部有份民調，民進黨最悲觀只能保住南部4縣市。

民進黨發言人謝佩芬在中常會後記者會表示，沒有聽說有這樣的民調，這樣的解讀也是不正確，國民黨自己的選情，不管是台北市的蔣萬安被說躺著選，宜蘭縣的林姿妙、桃園市的張善政都傳出弊案，才是國民黨主席朱立倫應該頭痛的事。

媒體問到，傳出民進黨最重視台北市、桃園市選情，甚至牽涉黨主席保衛戰。

謝佩芬說，黨中央精心挑選、推出每個縣市參選人，也是同樣看好、同樣期待，並沒有所謂重視哪裡的問題；中央黨部將透過空戰、社群傳播，讓參選人被選民認識。

另外，民進黨召開中常會前，由新任的立法院黨團幹事長羅致政與書記長郭國文補宣誓就職中常委。

與會者轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在會中介紹新任黨團七長，也說明幾大重要法案，其中關於公教人員退撫新制部分，由於草案已初審待協商，黨主席蔡英文提到，這涉及新舊制度間的比較問題，要特別注意，不要影響原來公教人員財務結構問題，財務效果如何也要特別注意。（編輯：蘇志宗）1110907