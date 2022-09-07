柯建銘分析竹市選情 讚沈慧虹是專業政治工作者

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（中央社記者葉素萍、魯鋼駿新竹市7日電）民進黨立委柯建銘今天表示，國民黨新竹市長參選人林耕仁對城市的論述能力差，民眾黨高虹安則對新竹建設沒有貢獻，民進黨沈慧虹才是專業政治工作者。

柯建銘與民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天一同接受王時齊「齊有此理」節目專訪，對談近日新竹選情，並對國民黨及民眾黨推出的市長參選人作出評論。

柯建銘指出，林耕仁不是專業的政治工作者，大部分時間是「生意仁」，處處尋求商機，議員變成副業，選舉看板掛最多，忙跑紅白帖，對城市願景毫無論述能力。

柯建銘說，高虹安只是台北市長柯文哲選總統的墊腳石，為參選下任總統，以辭立委威脅要高虹安到新竹市參選，對新竹既陌生又無感情，在臉書（Facebook）上搏聲量，對新竹無貢獻。

柯建銘認為，政治人物要有理想性、無止盡的熱忱，不該是經商而是要經營城市，沈慧虹過去不僅是新竹團隊重要的人物，且親力親為，是專業的政治工作者。

沈慧虹指出，只要問在地人大家都知道，林耕仁的重心是做個人事業，近日也被爆出陽明交大的論文抄政府報告和網站，中華大學論文抄學長的，連謝詞、目錄都抄襲，呼籲林耕仁應退選。

沈慧虹表示，過去新竹市8年建設無所不在，新竹人的光榮感提升，雖然新竹人多內斂文雅，但他在路上仍常有民眾默默表達支持，認為接地氣最重要，眼神交流是最實在的。

另外，媒體報導，民進黨立法院總召柯建銘今天指，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾有意找沈慧虹接任台北市副市長。

沈慧虹下午出席民進黨中央「女力會做事」記者會，接受媒體聯訪時表示，她有32年公務經驗，與公務機關有很多工作接觸，過去黃珊珊擔任台北市議員時，她在北市府任職，兩人也有過互動，但黃珊珊的邀約是很久以前的事。（編輯：李錫璋）1110907