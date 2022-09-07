賴清德8日接見法參議院訪團 談科技創新、供應鏈

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府今天表示，副總統賴清德8日將接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發訪問團，就台法科技創新、供應鏈合作及印太區域局勢等議題交換意見；總統府期盼透過此行的交流互動，讓台法民主夥伴關係更趨緊密，讓區域及全球民主治理更具韌性。

貝勒發（Cyril Pellevat）應政府邀請，9月7日至12日率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式訪台，期間將晉見副總統賴清德，這也是法國的國會在1年內第4度組團訪台。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府表達誠摯歡迎之意，賴副總統明天上午在總統府接見訪問團，就台法科技創新、供應鏈合作，及印太區域局勢等共同關切議題交換意見。

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張惇涵表示，此行是貝勒發繼2016年及2017年訪台後，第3度來台訪問。訪團成員包括：參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、參議院法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、文教暨通訊委員會樂維（Pierre-Antoine Levi）參議員，以及社會委員會德維莎（Brigitte Devésa）參議員等5位國會議員。

張惇涵表示，此行也是法國國會自去年10月至今，在一年內第4度有國會議員組團訪台，充分展現法國國會對台灣的高度重視及堅定支持。（編輯：謝佳珍）1110907