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Kolas：當選花蓮縣長後 絕不在任何文宣印名字肖像

2022/9/7 18:48
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（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今天說，她承諾當選縣長後，絕不會濫用權力，在任何文宣品上印著縣長的名字與個人肖像。

民進黨主席蔡英文今天與新竹市長參選人沈慧虹、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧、屏東縣長參選人周春米、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka等5名女力選將，召開「女力會做事」形象影片公布記者會。

沈慧虹表示，她將要延續新竹市的光榮，她不但非常了解新竹市的過去，更對新竹市的未來做好準備，她擁有其他兩名參選人都沒有的行政經驗，更具有解決問題的能力。

黃秀芳說，她要讓年輕人願意回鄉、企業願意投資彰化。彰化需要一個有效率的縣長，懇請彰化鄉親，讓她帶領彰化大步向前走。

蔡培慧指出，這次投入選舉不只是國民黨跟民進黨的對決，不只是國民黨的許淑華跟她的對決，是南投過去和未來的對決。過去的縣長、立委缺少世界觀的視角，她這次參選要提振南投經濟，創造就業機會，讓大家看到南投的美好，要將南投品牌行銷到全世界。

周春米說，民進黨的團隊非常珍惜「綠色執政，品質保證」的基礎，所以每一任縣長都戰戰兢兢，也因此創造「我屏東，我驕傲」的基礎，會更努力帶領屏東向前，創造希望城市。

Kolas Yotaka表示，她承諾當選縣長後，絕不會濫用權力，在任何文宣品上印著縣長的名字與個人肖像。花蓮的山川海洋是屬於花蓮人的，不屬於個人家族的。花蓮縣長在傅崐萁、徐榛蔚夫婦已經來回換位，當了13年，花蓮人被隔離了13年，如今他們還要4年，花蓮人拒絕「13+4」，不要被隔離，被關在他們的王國裡。（編輯：蘇志宗）1110907

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