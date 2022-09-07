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法國參議院訪團1人確診無症狀 其他團員照走行程

2022/9/7 20:46
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）法國參議院訪團今天上午抵台，外交部晚間表示，其中一位團員確診Covid-19，已暫停個人行程，該名團員已接種4劑疫苗，身體並無任何不適，其他團員將繼續既定行程。

據了解，確診者為法國國防外交委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic），卡迪克身兼法國海外教育機構國家協會（ANEFE）主席，他今天上午原定在立法院長游錫堃陪同下，參訪8月底剛開設的「台北法國國際學校」，但因確診無法親自出席。

外交部發言人歐江安向中央社表示，法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）所率的訪問團於今天依既定行程抵台，外交部以「外交泡泡」模式接待，並遵照中央流行疫情指揮中心規定，於訪團抵台後即進行Covid-19篩檢，其中一名團員檢測結果呈現陽性。

歐江安表示，外交部在得知結果後，立即啟動緊急應變措施，除向該名團員表達慰問外，並立即暫停他的個人行程或改成視訊進行。該名團員已接種4劑疫苗，未有任何不適症狀；訪團其他成員與該名團員均無密切接觸，因此將持續進行預定行程。

歐江安表示，外交部的陪同人員也全程遵照外交泡泡規定，與訪賓均保持安全社交距離，目前均無異狀。（編輯：謝佳珍）1110907

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