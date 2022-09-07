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疫情時助民眾包機返國 馬來西亞台商獲外交獎章

2022/9/7 21:14（9/7 21:36 更新）
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外交部政務次長田中光（右）頒發拿督斯里李鴻隆（左）「睦誼外交獎章」。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月7日
外交部政務次長田中光（右）頒發拿督斯里李鴻隆（左）「睦誼外交獎章」。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月7日
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（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部今天頒贈「睦誼外交獎章」給馬來西亞台商聯合總會檳城州前會長拿督斯里李鴻隆，表彰他在2020年COVID-19疫情期間，積極配合台灣駐外館處協助滯留海外民眾返台的貢獻。

外交部發布新聞稿指出，外交部政次田中光今天代表外交部長吳釗燮頒發獎章。

外交部指出，2020年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，各國接連封鎖邊境，拿督斯里李鴻隆以自有公司擔保方式與亞洲航空簽約，緊急安排包機協助當時滯留馬爾地夫的36名台灣人、52位馬來西亞人及6位日本人順利返國。

外交部表示，此舉不僅為台灣贏得人道國家的美譽，也有助增進台灣與馬來西亞、馬爾地夫及日本之間的良性互動，貢獻卓著。

外交部表示，早在1992年政府推動南向政策時期，拿督斯里李鴻隆即隻身前往馬來西亞檳城州創立和泰電子公司，苦心經營下發展成為當地智慧製造最具代表性的台商企業，除為馬來西亞引進先進自動化生產技術，也創造上千個就業機會。

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外交部表示，拿督斯里李鴻隆不僅經商有成，也關心旅馬台商權益。2020年馬來西亞因疫情封城時，他協助檳城州台商申請復工准證，並慷慨解囊與台商會捐贈30萬馬幣予檳城州政府「新冠防疫基金」帳戶，支持當地政府抗疫行動，對於提升台商及台灣國際形象具有正面意義。

外交部表示，李鴻隆在2020年榮膺檳城州元首頒贈「拿督斯里」勳銜，是馬來西亞台商中首位獲頒此勳銜者，堪稱海外僑台商的標竿。（編輯：張均懋）1110907

外交部政務次長田中光（右6）、拿督斯里李鴻隆（左5）與立法委員羅美玲（右3）、鍾佳濱（右4）、馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（右2）及僑務委員會副委員長呂元榮（右）等觀禮賓客合影。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月7日
外交部政務次長田中光（右6）、拿督斯里李鴻隆（左5）與立法委員羅美玲（右3）、鍾佳濱（右4）、馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（右2）及僑務委員會副委員長呂元榮（右）等觀禮賓客合影。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月7日
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