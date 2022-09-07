陳建仁赴羅馬朝聖地 受邀以中文念聖母經禱告

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）明天是聖母瑪利亞誕辰，出訪教廷的前副總統陳建仁今天特別前往羅馬「聖愛之母」朝聖地，參加朝聖地總監鐸費羅奇樞機主教主持的彌撒，為台灣與世界和平祈禱。

相傳「聖愛之母」朝聖地曾在二次大戰時，讓羅馬免於戰火摧殘。費羅奇（Enrico Feroci）致詞時表示，台灣人民與在場者面臨的困難，就像當初一位信徒在朝聖地遇到瘋狂野狗襲擊，可靠祈禱脫困，他盼大家同為台灣祈禱，他還特別請陳建仁以中文念聖母經，盼聖母聽到來自台灣的禱告。

駐教廷大使館指出，陳建仁擔任總統蔡英文特使出訪教廷，他今天一早應邀前往「聖愛之母」朝聖地（Divino Amore）參加「祈求聖母瑪麗亞護佑世界和平彌撒」，現場有許多從義大利與全世界前來的朝聖客參加，彌撒選在聖母瑪麗亞誕辰前一天，具特別意義。

費羅奇在彌撒前特別歡迎陳建仁訪團出席，他表示，聖母之愛朝聖地源起於1740年，當時一位步行前往羅馬梵蒂岡城朝聖的虔誠教友，在該處遭遇一群野狗攻擊，不知所措的朝聖客只能祈求聖母瑪麗亞護佑，結果竟奇蹟地讓瘋狂野狗安靜離去，朝聖客毫髮無傷，全身而退。

費羅奇表示，附近牧羊人見證這段奇蹟並回報教區神父，教區便在該處創立朝聖地，至今兩百多年已護佑無數虔誠教友，包括二次大戰期間，當時教宗庇護十二世（Pope Pius XII）在該朝聖地祈求聖母瑪麗亞保護羅馬，竟真的讓羅馬幾乎免於戰火摧殘。

費羅奇強調，包括台灣人民在內的眾人，所面對的攻擊與困難正如野狗，只要大家真心祈禱，必能遠離困境，期盼大家一起為台灣祈禱。費羅奇在彌撒結束時，特別邀請陳建仁以中文頌念聖母經，希望朝聖地聖母能聆聽到來自台灣的祈禱。

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費羅奇隨後與陳建仁伉儷茶敘，費羅奇表示，他非常敬佩台灣推動世界和平的努力，最近一個讓他印象深刻的具體案例，是駐教廷大使李世明及駐館同仁，為表達台灣響應教宗力挺烏克蘭的呼籲，在3月參與羅馬教區與該朝聖地發起的「徹夜苦行為烏克蘭祈禱」活動。

費羅奇表示，該活動需從半夜12點自羅馬拉特朗大殿出發，苦行至羅馬南方20公里處的該朝聖地，接續於清晨6點參加彌撒，與教廷高層同聲祈求聖母護佑烏克蘭人民。當時各國駐教廷使節團，只有李世明一位參加活動，充分彰顯台灣對支持烏克蘭與世界和平的決心。（編輯：潘羿菁）1110907