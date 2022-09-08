列蔣萬安長照政見4錯誤 陳時中：內容不切實際

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提出3大長照政見，卻遭民進黨台北市長參選人陳時中列舉出其中4項錯誤，表示雖然是對的方向，但內容不切實際，顯示蔣萬安是醫療法規的門外漢。

蔣萬安6日提出台北市聯醫體系半年增加500張長期照護床、達到醫護比的私人機構每床每月補助新台幣2萬元、長者遠距通報救援設備每月補助1200元的「長照三支箭」。

陳時中昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，十分樂見選舉中有政見被提出，但蔣萬安身為立法院社福及衛環委員會召委，這些長照政見反倒顯得自己是醫療法規及相關政策的門外漢，整體內容空泛、對事實不了解，令人詫異。

陳時中列舉蔣萬安對法規及政策的4項不懂，首先是聯醫為一間醫院，領一張執業執照設7個院區，依據長期照顧服務法規定，一間醫院長照床位上限是200床，蔣萬安的首支箭在法規上並不允許。

陳時中說，就算要單獨興建大樓或改裝現有空間，蔣萬安也不知道長照機構需要獨立空間及獨立出入口，就聯醫現有資源無法在半年內達成。

陳時中表示，第3，蔣萬安將醫院護病比概念錯置於並不適用的長照機構中，將兩套法規標準混為一談，把長照機構當成醫院來配置人力，可見對法規實在太過生疏。

陳時中進一步表示，蔣萬安還不清楚早已有獨居長者1195元的緊急救援系統補助，何必為了多補助5元而大張旗鼓開記者會，可見他不清楚現有政策的運作，且這項政策的預算已送至立法院，明年中央就會開始負擔。

陳時中說，蔣萬安拋出政見是對的方向，但內容不切實際，就不是市民所樂見，提出任何想法前都應向專業人士請教，才能務實規劃、落實執行。（編輯：陳仁華）1110908