教宗、習近平傳將會晤 外交部：台梵邦誼穩固是事實

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）教宗方濟各與中國國家主席習近平預計9月中同時訪問哈薩克，兩人是否會晤引發媒體討論。外交部今天表示，向來都會關注中國領導人會不會跟台灣友邦高層會晤，或可能有聯繫等相關情形，但外交部不會先就可能的預測或推測來做回應。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會指出，外交部的回應必須根據事實，事實就是台灣跟教廷方面溝通管道非常暢通，台灣也會持續與教廷保持聯繫，關注相關情勢的發展並及時因應妥善處理。

歐江安強調，台梵關係相當穩固友好，各項溝通管道非常暢通，今年1月總統蔡英文致函教宗響應其新年的世界和平文告，獲得教廷方面表達肯定，今年3月蔡總統祝賀教宗就職9週年紀念，也獲得教宗回覆答謝，教宗並表達將為蔡總統與台灣人民祈福。

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歐江安表示，前副總統陳建仁9月4日以總統特使身分，出席教宗主持的先教宗若望保祿一世榮列真福品彌撒大典，陳建仁除了向教宗轉達蔡總統問候，也請教宗要為台灣人民祈福，教宗非常親切回應，也邀請台灣人同為世界和平祈禱。

歐江安說，種種互動往印證台灣跟教廷的友好情誼，台灣會持續跟教廷合作，攜手為全球宗教自由、人權及人道關懷來努力，並同時深化台灣與教廷的邦誼。（編輯：蘇志宗）1110908