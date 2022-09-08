台美跨黨派國會議員立院對談 樂見雙方關係深化

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（中央社記者王承中、王揚宇台北8日電）立法院朝野立委今天在立法院與來訪的美國聯邦眾議員莫菲等人進行座談。國民黨立委江啟臣表示，雙方都樂見台美關係強化，訪團也認為美對台的承諾可以更清晰。民進黨立委羅致政說，盼國會訪問與對話可以更常態及密集。

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）7日率領7名跨黨派眾議員，搭機從韓國仁川來台。外交部表示，全團由8名聯邦眾議員組成，是美國國會這屆會期規模最大的眾議員訪台團。

莫菲等人今天上午前往立法院與外交及國防委員會8名朝野立委進行座談。出席座談的立委分別是民進黨立委羅致政、王定宇、何志偉、趙天麟，國民黨立委江啟臣、溫玉霞、吳斯懷及無黨籍立委林昶佐。雙方在立法院群賢樓一樓會議室進行約40分鐘的閉門座談，並前往紅樓前合影後離開，莫非等人全程未受訪。

江啟臣、羅致政則在會後接受媒體聯訪，轉述座談內容。江啟臣表示，大家關心的議題非常廣泛，包含台海情勢、台美軍事交流、經貿、能源及人口販運等議題。基本上雙方都樂見台美關係強化、深化，並透過去體的討論，落實在實際政策上，讓人民有感，這是雙方具體的共識。

江啟臣指出，過去台美國會交流沒有這麼頻繁，希望未來台美的國會交流能持續，真正讓雙方人民的聲音透過國會的管道做到進一步的交流。會中朝野立委也向訪團表達希望方對台的承諾能夠更具體，不要有模糊，而訪團基本上也認為美國為對台的承諾可以更清晰，尤其在安全維護上。

羅致政表示，與會的16名台美國會議員都有發言，討論軍事、科技、經濟等議題，雖然因為時間短暫，無法深入討論，但大家都認為類似的對話與交流應該持續進行。

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羅致政指出，希望這樣的訪問與對話可以更加常態性及密集，台灣也非常樂意看到美國非常多國會議員，用行動表達對台灣的支持；尤其美國最近正在進行選舉，他們願意在這時間來台訪問，這有很重要的象徵與實質意義。

羅致政也提到，美國的國會議員，其實不只今天的這一團訪問團，歷來都認為對於台灣的安全承諾上，所謂的戰略模糊政策，應該可以再更清晰一點，表達對台灣的支持。最近美國國會正在處理台灣政策法案，而這項法案本身就是對台海政策相對比較清晰的政策表態。（編輯：蘇志宗）1110908

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）（前排右6）所率訪團8日上午拜會立法院，與立法院長游錫堃（前排右5）及國防外交委員會等立委合影。中央社記者郭日曉攝 111年9月8日

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）（紅衣者）所率訪團8日上午拜會立法院，與國防外交委員會等立委座談交流。中央社記者郭日曉攝 111年9月8日