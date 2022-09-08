民進黨宜蘭街頭反貪 林姿妙陣營：全為選舉私利

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）民進黨今天在宜蘭24個定點宣示「反貪污」，縣長參選人江聰淵說，縣長林姿妙遭起訴，對宜蘭人不只震驚更是奇恥大辱。林姿妙陣營回應，在車流最大時妨害行車安全，全都只為選舉私利。

民進黨在宜蘭縣提名的5合1參選人，上午於24個定點同步展開「反對貪污」街頭宣示，在民眾上班通勤的重要路口，高舉下架貪污縣長、反對家族干政標語，表達反貪污立場。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵接受媒體聯訪表示，清廉是一種價值，也是對政治人物最基本要求。縣長官邸多次被搜索且遭起訴，這對宜蘭人來說，不只是震驚，更是奇恥大辱。

江聰淵說，黨國時代的公署都有「人二室」，處理公務人員的忠誠資料，但已故前宜蘭縣縣長陳定南在擔任縣長時裁撤，後轉型為政風單位，任務為端正政風、促進廉能，陳定南擔任法務部長任內，也提出成立廉政署的構想，都是要來防範貪瀆、執行肅貪，同時防範握有權力的人以公謀私。

江聰淵表示，這樣的信念至今沒有改變，清廉肅貪工作要長久累積與執行，更需要被長久記得。今天宜蘭縣民進黨提名的5合1參選人與同樣反對貪污、反對家人干政的鄉親一起站出來，在街頭宣示反貪日，傳遞人民要縣政廉能訴求。

林姿妙陣營回應，民進黨選情焦急，為了能有突破，上午派人到各路口高舉看板、呼喊口號，不過，早上7、8時是各路口車流最大時刻，很多用路人都趕著上班、工作，民進黨卻在路口高舉大看板，把行車視線全都擋住，阻礙交通視線，妨害用路人行車安全，全都只為了自己的選舉私利，沒把用路人安全擺在第1位，「選舉是要創造人民的幸福，不是造成人民的痛苦」。

林姿妙陣營說，江聰淵在颱風來襲時，可以放任抽水站打烊沒人進駐，如今整個民進黨的黨公職及候選人，跑去站路口、舉牌，全只為了自己的選舉利益，罔顧人命安全，這樣的政黨和如此的候選人才應該被下架。（編輯：張銘坤）1110908