妹掛名董事基金會獲縣府標案 王浩宇批饒慶鈴自肥

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）「寶桑基金會」取得台東縣政府標案，由於縣長饒慶鈴胞妹饒慶宜是基金會董事，今天遭前桃園縣議員王浩宇指控饒慶鈴涉嫌自肥。基金會指王「張冠李戴」，已委由律師提告。

饒慶鈴競選總部發布新聞稿表示，財團法人寶桑教育基金會董事長為林載爵，王浩宇臉書刻意引用錯誤資訊，張冠李戴指饒慶宜是基金會董事長顯有錯誤。又王浩宇所指標案，乃按政府採購法公開招標，基金會依法投標，並無王浩宇所稱違法之事。

另外，寶桑教育基金會登記所在建物為饒慶鈴本人所有，提供給基金會使用，現因競選需要作為競選辦公室均無不法。饒慶鈴競選總部和寶桑基金會今天委託律師前往台東地檢署遞狀控告王浩宇，觸犯選罷法104條意圖使人不當選和刑法刑法310條誹謗罪。

民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪接受媒體訪問則表示，縣長作為表率，廉明是最重要指標，饒慶鈴家族基金會承攬縣府標案、饒慶鈴參選縣長競選總部又設立於基金會位址，「瓜田李下」非常不足取。他強調，若當選台東縣縣長，絕對廉明推動縣政，不會成立家族基金會，更不會參與縣府投標。

王浩宇接受媒體聯訪表示，基金會由饒慶鈴的父親饒穎奇創立，饒慶鈴本人曾任執行長。就算饒慶宜目前已沒有擔任基金會董事長，仍是基金會董事，利益衝突迴避法明定，公職人員二等親內擔任法人董事，依法仍應遵守利益迴避規範。

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另基金會現址為饒慶鈴競選總部，卻以最有利標得標政府標案，外界難免會對此有所質疑，「我的質疑有所本，會依法向廉政署檢舉釐清事實」。

王浩宇昨天臉書貼文「縣長（饒慶鈴）自肥，抓到了！」饒慶鈴的爸爸饒穎奇成立「寶桑教育基金會」，由饒慶鈴的妹妹饒慶宜擔任董事長，111年竟以評選最有利標，得標台東縣政府新台幣70萬元標案。再者，基金會地址現為饒慶鈴競選總部，二等親內得標縣府標案、縣府標案承包廠商地址竟然是縣長的競選總部。（編輯：孫承武）1110908