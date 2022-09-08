接見法國參議院訪問團 陳菊盼汲取人權經驗

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監察院長陳菊今天接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發一行時說，法國訪團此時來台，帶給台灣莫大鼓勵與溫暖；未來將與法國並肩而行，汲取法國人權經驗，期盼與法國有更多實質合作。

監察院透過新聞稿表示，陳菊下午接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團。陳菊表示，台灣面臨中國施壓、武力威脅的困難時刻，法國參議員來訪並公開發聲支持台灣，帶給台灣莫大的鼓勵及溫暖。

陳菊說，法國人權保障成果，全世界有目共睹，未來台灣將與法國並肩而行，汲取法國人權經驗，期盼與法國有更多實質合作。

陳菊表示，貝勒發曾多次支持台灣參與世界衛生大會，訪團其他議員也長期支持台灣有意義地參與國際組織，關心台海和平及穩定，台法間深厚情誼不可言喻。

陳菊指出，國家人權委員會今年與法國在台協會簽署人權合作意向聲明書，法國技術推廣總署首次派遣人權專家常駐國家人權委員會，展現台法人權合作重要成果，更突顯台法交流深具實質意義。

貝勒發表示，這次訪台行程法國也相當重視，媒體踴躍報導，顯示法國對台灣的高度支持，不僅提升台灣能見度，也期待雙方後續有更多合作空間。

陪同拜會的駐法大使吳志中說，目前法國國會加入友台小組的人數為史上最高，顯示法國對台灣的關注大幅增加，具有歷史性及象徵性。

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監察院指出，雙方就女性平等、參政，原住民及其他人權議題交流對談。陳菊表示，在人權相關議題上，台灣仍須進行社會對話，持續努力耕耘，未來將與法國學習，透過交流合作，與世界同步。

監察院說，訪團成員包含法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發，外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、文教暨通訊委員會成員樂維（Pierre-Antoine Levi）及社會委員會成員德維莎（Brigitte Devésa）等跨黨派議員。（編輯：蘇志宗）1110908