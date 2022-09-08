更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台新銀行向與債務無關第3人不當催收 金管會重罰1000萬
首頁 / 政治

監委：中華郵政「i郵購」經營績效不彰 已申請調查

2022/9/8 18:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北8日電）監委浦忠成今天說，中華郵政公司「i郵購」經營績效不彰，「賣貴通報」機制未發揮應有效益，對消費者資安防護措施未完備，恐影響個資安全；相關人員是否涉有行政違失，已申請調查。

浦忠成透過新聞稿指出，依審計部「中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分」報告，中華郵政股份有限公司結合既有金流、物流等資源基礎，從民國99年開始辦理「郵政商城」網路開店服務平台，並於109年7月更名為「i郵購」，定位為輔導微型業者拓展商品行銷的服務平台。

浦忠成表示，「i郵購」110年度營業額新台幣4億8638萬餘元，營業額近80%仰賴內部員工消費，外部顧客回購率未及40%，其經營績效及行銷推廣是否符合設定目標。

浦忠成說，經統計至111年3月16日止，「i郵購」銷售商品共16萬9532項，逾9成未符合服務平台特色，中華郵政對於「i郵購」所銷售的商品，是否善盡監督管理責任，相關人員是否涉有行政違失等，都應進行調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

浦忠成指出，如果「i郵購」銷售商品售價高於同類型網路平台價格5%以上者，中華郵政將以「賣貴通報」機制通知廠商調整售價；他質疑這項機制，是否能及時反映、發揮應有效益。

浦忠成表示，截至110年3月底止，中華郵政「i郵購」會員數已達52萬餘筆，仍未納入111年度資安維護計畫及資通系統，恐影響會員個人資訊安全；因事涉相關微型業者及消費會員權益，有深入瞭解必要。（編輯：林克倫）1110908

浦忠成
逾50年公有建物拆除近2成沒文資評估 監委申請調查 監察院：愛部落免費無線網路成效不彰 要原民會檢討
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族