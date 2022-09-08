監委：中華郵政「i郵購」經營績效不彰 已申請調查

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監委浦忠成今天說，中華郵政公司「i郵購」經營績效不彰，「賣貴通報」機制未發揮應有效益，對消費者資安防護措施未完備，恐影響個資安全；相關人員是否涉有行政違失，已申請調查。

浦忠成透過新聞稿指出，依審計部「中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分」報告，中華郵政股份有限公司結合既有金流、物流等資源基礎，從民國99年開始辦理「郵政商城」網路開店服務平台，並於109年7月更名為「i郵購」，定位為輔導微型業者拓展商品行銷的服務平台。

浦忠成表示，「i郵購」110年度營業額新台幣4億8638萬餘元，營業額近80%仰賴內部員工消費，外部顧客回購率未及40%，其經營績效及行銷推廣是否符合設定目標。

浦忠成說，經統計至111年3月16日止，「i郵購」銷售商品共16萬9532項，逾9成未符合服務平台特色，中華郵政對於「i郵購」所銷售的商品，是否善盡監督管理責任，相關人員是否涉有行政違失等，都應進行調查。

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浦忠成指出，如果「i郵購」銷售商品售價高於同類型網路平台價格5%以上者，中華郵政將以「賣貴通報」機制通知廠商調整售價；他質疑這項機制，是否能及時反映、發揮應有效益。

浦忠成表示，截至110年3月底止，中華郵政「i郵購」會員數已達52萬餘筆，仍未納入111年度資安維護計畫及資通系統，恐影響會員個人資訊安全；因事涉相關微型業者及消費會員權益，有深入瞭解必要。（編輯：林克倫）1110908