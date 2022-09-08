違紀參選遭國民黨撤銷黨籍 魏嘉賢：服務決心不變

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮市長魏嘉賢任期屆滿，上週無預警登記參選縣議員，未依國民黨內提名辦法違紀參選，今天遭國民黨考紀會決議撤銷黨籍。魏嘉賢說，服務民眾的決心不變，會堅持到底。

魏嘉賢下午接受媒體採訪指出，加入國民黨17年，從政生涯一直與黨在一起，這次以無黨籍參選也思考很久，認為還是要堅持自己的核心價值，黨紀處分確實會影響心情，但不影響為民眾服務的決心。

魏嘉賢出身花蓮政治家族「魏家班」，父親魏東河、母親林珉慧都曾任花蓮縣議員、二伯魏木村曾任花蓮市長；另外，魏嘉賢的姐姐魏如薰曾任花蓮市民代表、大弟魏嘉彥為現任縣議員，登記參選花蓮市長；小弟魏鈺晟登記參選花蓮市民代表。

魏嘉賢曾任3屆縣議員，2016年當時民進黨籍的市長田智宣任內病逝，魏嘉賢補選以1萬7923票當選，2018年以3萬8121票高票連任。今年任期屆滿，動向一直受地方政壇關注，他從未鬆口，2日由家人陪同登記，以無黨籍身分回鍋參選縣議員。

魏嘉賢未依黨內提名辦法辦理，登記參選花蓮縣議員，花蓮縣黨部建議開除魏嘉賢黨籍，國民黨今天下午召開考紀會，決議改為撤銷黨籍。依國民黨黨員違反黨紀處分規程，撤銷黨籍處分3年後可申請恢復黨籍。（編輯：謝雅竹）1110908