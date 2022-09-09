國民黨備戰縣市長選舉 規劃區域聯合造勢活動

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨為拉抬年底縣市長選戰氣勢，計畫一連串造勢活動，包括10位黨籍女性縣市長參選人合體造勢，以及安排「六都」、「北北基桃」參選人的聯合造勢活動，並成立中央助選團到各地站台助講。

國民黨備戰本次縣市長選舉，以六都過半、總席次16席以上為目標，主軸為區域聯防，將北中南各縣市以區塊劃分，主打團體戰，「決戰北台灣」是此次選戰重點。

國民黨文傳會主委洪孟楷指出，今年選戰主軸就是區域聯合作戰，首要是強化藍營14個執政縣市優勢、彼此拉抬，進而奧援包括桃園市、台北市、基隆市等可能勝選縣市；因此，跨縣市相互拉抬造勢的企劃主題非常多。

洪孟楷表示，目前已確定要舉辦的區域聯合政見發表記者會，包括南高屏、竹竹苗、雲嘉嘉等共3場，地點選在台北中央黨部舉辦，相關直轄市、縣市長候選人都會到場；至於此次選舉國民黨高度重視的北北基桃，則會尊重4位國民黨候選人的想法。

國民黨內人士透露，未來計畫推出主打10位藍營女性縣市長參選人的「十全十美」合體造勢活動，以及安排「六都」、北北基桃縣市長參選人合體的大型區域聯合造勢活動，至於時間與地點尚在規劃。

此外，國民黨中央將組成一支中央助選團，由黨主席朱立倫領銜，邀請歷任主席、卸任政務官、立法委員及學者共組「中央助選團」，配合各選區特性與議題，赴各地站台助講。（編輯：林興盟）1110909