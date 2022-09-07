朱立倫以時間為由結束外媒專訪 洪孟楷：確實超時

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（中央社記者劉冠廷、吳睿騏台北7日電）國民黨主席朱立倫日前接受德國之聲專訪，被問到是否競選總統時，以時間到了為由結束訪問，引發討論。國民黨文傳會主委洪孟楷今天說，當時時間已超過，所以朱立倫表達時間結束，沒有過多的意思，勿刻意解讀。

德國之聲6日釋出朱立倫專訪，內容談到兩岸對話、九二共識等議題。德國之聲在訪問時提到，國民黨支持率下降到14%，朱立倫說，不要給他們任何從民意調查中得到的錯誤訊息。德國之聲隨即說，這是來自受人信賴的政大民意調查，朱立倫表示，國民黨比起民進黨，民調還在上升。

德國之聲接著詢問朱立倫是否競選總統，朱立倫回答：「不，我想告訴你。你會看到即將到來的選舉就是最好的民意調查」。德國之聲問所指為何，朱立倫表示，國民黨會贏得選舉。當德國之聲要再追問，朱立倫則說：「非常感謝，謝謝你的採訪。時間到了，謝謝。」

洪孟楷今天接受媒體訪問時說，這個專訪非常完整，朱立倫充分表達立場，根據現場陪同人員表示，專訪時間確實已經超過，也因此朱立倫表達時間已結束，沒有過多意思，請外界不用刻意解讀。

洪孟楷說，最重要的是朱立倫親自在專訪中，表達國民黨的立場與主張。

國民黨桃園市長參選人張善政下午出席「桃園幸福里程數，政見發表記者會」，被問到朱立倫在專訪時打斷記者提問，似乎有點動怒時說，他很好奇想請問，目前民進黨行政官員像是行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等，「為什麼他們在接受台灣媒體訪問的時候會生氣，我想這個是大家應該更關心的事情，因為他們是在其位的人。」

媒體追問，2019年接受媒體訪問時，談到九二共識時有動怒，能否還原當時情況。張善政說，他還是那句話，已經在位的行政官員，在接受台灣媒體採訪時為什麼會生氣，這是大家比較關心的事情。（編輯：謝佳珍）1110907