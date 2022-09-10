吳釗燮投書為台灣發聲 以國旗為背景登南加媒體

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）外交部長吳釗燮投書美國媒體，提醒即將出席紐約聯合國大會的各國領袖，台灣人民的聲音值得被全世界聽到，針對全球面臨的挑戰一同合力作出貢獻。

駐洛杉磯辦事處發布新聞稿指出，南加州「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下21家城市週報於8日到14日刊登吳釗燮投書，題為「讓我們全體團結一致，共同為全球福祉努力」（Working as one for the global good）。

投書版面上，吳釗燮以Jaushieh Joseph Wu署名，頭銜為中華民國（台灣）外交部長，照片背景為中華民國國旗。

第77屆聯合國大會13日將在紐約開議，吳釗燮在美媒的投書，呼籲聯合國納入台灣，讓台灣與國際社會站在一起，面對全球挑戰。

文章開頭指出，國際社會面臨一連串前所未有的危機，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種疫情、氣候變遷、供應鏈中斷、俄羅斯入侵烏克蘭等。於此同時，中國擴大文攻武嚇，危害區域安全與穩定。

吳釗燮強調台灣是亞洲的民主燈塔、世界上一股良善力量，有能力協助國際社會共同克服各種挑戰。

他舉例，COVID-19疫情爆發以來，台灣向全世界提供人道協助；俄羅斯入侵烏克蘭後，向烏克蘭提供超過550噸救援物資與4000萬美元捐款協助安置難民。

他表示，當中國使用脅迫手段，對外擴張威權主義；台灣則以自由開放的社會成為楷模。台灣作為民主的捍衛者，正努力捍衛現狀，支持以規則為基礎的國際秩序。

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吳釗燮指出，受到中華人民共和國的無情打壓，台灣無法參與聯合國。北京政府刻意將「一中原則」與聯合國大第2758號決議混為一談，宣稱台灣是中國一部分，誤導國際社會。

吳釗燮感謝世界各國開始在國際場合支持台灣，包括歐洲議會7月決議支持台灣有意義參與國際組織；七大工業國集團（G7）各國外長8月聲明關切台海和平穩定；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年公開鼓勵聯合國成員與美國一起支持台灣參與聯合國體系。（編輯：馮昭）1110910