北加州12僑團聲援台灣加入聯合國 籲共同打拚

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（中央社記者周世惠舊金山10日專電）第77屆聯合國大會將於9月13日在紐約聯合國總部開議，9月20日至26日舉行總辯論。北加州12個僑團今天聯合聲援台灣加入聯合國，呼籲繼續共同打拚。

支持台灣爭取加入聯合國的僑界力量今年再次集結。北加州台灣會館理事長葉俊雄聯合當地共12個僑團聲援台灣加入聯合國。他表示，台灣入聯的真正阻礙是中國，但他認為現正處於「中國時代」結束的開端，也是台灣可以表現的時候，他呼籲「不要灰心失望、一起共同打拚」。

在今天挺台入聯的聲援活動中，僑委會委員長童振源以錄影致詞說明台灣參與聯合國的立場。從外交部主打「世界的幫手」影片，可以看到民主、自由、平等的台灣，對世界伸出幫忙的「手」，從對抗COVID-19疫情到氣候變遷的努力與貢獻，以及對抗威權脅迫、強化全球供應鏈等重要性。

金山灣區文教中心主任莊雅淑在現場表示：「現在挺台入聯的國家與人民愈來愈多，台灣不會因為至今尚未能加入聯合國就氣餒，將繼續藉由僑民外交的努力、政府透過邦交國的發聲，持續爭取國際輿論的支持和了解。」

去年芝加哥全球事務委員會 （The Chicago Council on Global Affairs）公布民意調查，支持台灣加入聯合國和世界衛生組織等國際組織的受訪者為65%，反對者為6%，無意見者27%，數字反映多數美國人對台灣加入聯合國的正面意見。

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北加州台灣僑社每年發動挺台灣加入聯合國聲援活動，透過召開記者會、發起連署及聯合聲明和一人一信等方式，各自發揮僑民的草根外交力量，有僑團將連署聲明同步發給其他國際夥伴的社團請求支援、重視呼籲聯合國接納台灣。

今年聲援台灣入聯的當地僑團還包括保衛台灣主權聯盟、北加州南灣台灣同鄉會、北加州台灣文化體育協會、舊金山灣區台灣商會、台灣志工社、全球醫衛總會北美洲分會、北美洲台灣人教授協會北加州分會、北美洲台灣人醫師協會北加州分會、東灣台美人文化會館、聖荷西台南姊妹市協會及民進黨矽谷支黨部。（編輯：林憬屏）1110911