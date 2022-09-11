清冠一號對象爭議 陳時中：應優先考量國民健康

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（中央社記者林長順台北11日電）清冠一號公費對象原將限縮僅供COVID-19染疫後高風險族群，但引發爭議。民主進步黨台北市長參選人陳時中今天表示，相關問題仍應該以國民健康為最大且最前面的優先考量。

陳時中上午在民進黨籍立委莊瑞雄及吳思瑤、無黨籍立委林昶佐等人陪同下，到北投區慈生宮參香暨唭哩岸打石文化導覽體驗後，接受媒體聯訪時做上述表示。

衛生福利部日前發函至各醫療院所，通知清冠一號公費對象將僅針對染疫後可能轉重症的高風險族群，引發反彈聲浪，後來決定納入3項中醫急迫病勢。媒體詢問，是否有跟中央疫情指揮中心指揮官王必勝見面、討論放寬的動作。

對此，陳時中表示，清冠一號是國人之光，在中醫藥研究所努力之下，有這樣的一個好的東西，可以幫助很多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病人，他在衛福部長任內，就再三支持，並希望這樣的好東西讓更多人可以利用。

他說，衛福部當然有很多的考慮，他相信衛福部還是會以人民健康為最重要的考慮。他不用向衛福部講，就知道衛福部同仁的思考方向，一定是以國民健康為第一優先。

陳時中指出，他與王必勝當然是有見過，對於相關問題也會有所討論，他認為，相關問題仍應該以國民健康為最大且最前面的優先考量 。

陳時中幕僚表示，陳時中與王必勝平時很多場合都會見到面，對防疫事項都會交換意見，並非針對清冠一號見面討論。

另外，媒體問到，台北市長柯文哲指國民黨台北市長參選人蔣萬安在立法院釘陳時中釘2年了，就是「蚊子叮牛角」。

對此，陳時中表示，柯文哲就要卸任了，應該把最後幾個月的事情做好就表示有盡責。外界對於台北城市博覽會也多所質疑，柯文哲也應該有適當的回應。（編輯：戴光育）1110911