台鐵號誌故障修3天 藍委要求交通部專案報告

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（中央社記者王承中台北11日電）台鐵中秋連假發生號誌故障，造成誤點影響上萬旅客。國民黨立法院黨團今天表示，要求交通部在立院開議後進行專案報告，呼籲行政部門及台鐵徹底檢討。民進黨團幹事長羅致政說，行政部門要立刻查清問題，不反對台鐵到立法院說明。

台鐵彰化路段花壇-員林間號誌8日上午發生故障，只能以人工通信方式控制平交道柵欄升降，且列車須慢行通過，造成嚴重誤點，過程中幾度以為找到原因，但仍不斷出現問題，今天3度修復。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及副書記長洪孟楷等人今天在立法院召開記者會。曾銘宗指出，在民眾要返鄉過節期間，台鐵竟又發生重大交通事件，國民黨團要求行政院、交通部及台鐵負起責任，徹底檢查、檢討，找出問題所在，不要再發生類似情況，希望蔡政府給人民一條安全回家的路。

洪孟楷指出，台鐵表示故障是受到訊號干擾，但至今仍找不到原因，不禁令人質疑，是否過去都沒有檢修作業流程；該路段運行幾十年，為何現在出現訊號干擾；台鐵在連假前是否沒有全線檢測的流程？如今台鐵狀況連連，不是因為天災，而是沒有檢查緊盯的人禍。

洪孟楷表示，立法院新會期開議在即，立法院交通委員會一定會要求交通部必須針對這次台鐵事故進行專案報告，把問題好好釐清，向立法院、全國人民做清楚明白地交代。

另外，針對衛福部原擬將清冠一號公費對象限縮僅供染疫後高風險族群，引發爭議。曾銘宗表示，防疫紓困特別預算經費非常充分，立法院是要錢給錢、要人給人，給予最大彈性，結果蔡政府卻想要限縮清冠一號使用，在疫情越來越嚴重的當下是不顧人民死活﹔呼籲蔡政府應在制度上放寬使用對象，並全力支持中醫藥產業發展。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政在接受中央社記者訪問時表示，台鐵在連假期間發生這樣的事故，相信人民無法接受，行政部門一定要立刻調查，查清問題所在，如果有必要提出專案報告，民進黨團不反對請台鐵到立院說明。

針對清冠一號公費對象限縮，羅致政指出，因為擔心過度浮濫，且對於BA5疫情是否有幫助等，尊重衛福部專業考量。（編輯：蘇志宗）1110911