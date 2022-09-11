柯志恩9/30首場大型造勢：韓國瑜應不會出席

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）預計30日舉辦大型造勢活動，她11日接受媒體聯訪表示，相關細節底定後會正式對外公布，不過前高雄市長韓國瑜應不會在9月來高雄。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市長選戰倒數2個多月，國民黨高雄市長參選人柯志恩預計30日舉辦大型造勢活動，柯志恩說，等來賓、細節底定後會正式公布，不過前高雄市長韓國瑜應不會在9月來高雄。

有媒體報導，柯志恩陣營規劃9月30日在夢時代廣場舉辦首場萬人造勢活動，為選戰吹起反攻號角。柯志恩今天上午到林園區參加淨灘活動前接受媒體聯訪表示，會有造勢活動，但來賓、細節要再推敲，待底定後會正式對外公布。

至於韓國瑜會否現身力挺？柯志恩說，雙方私下都有保持溝通管道，市政規劃方面，也與韓國瑜團隊有緊密結合，不過韓國瑜應該不會在9月到高雄。

台灣基進三民區市議員參選人張博洋今天發布新聞稿說，柯志恩3場造勢活動加起來，有當年韓國瑜1場造勢活動人數就要偷笑了；柯志恩支持度低到躺平，藍營竟稱要吹響反攻號角，直接敲響國民黨高雄大敗的喪鐘，還比較快。

對此，柯志恩回應表示，感謝台灣基進對韓國瑜的讚美，韓國瑜的確掀起很多「韓流」，「終於台灣基進能對韓市長有非常正面肯定，感謝他們」。

柯志恩近來在直播中吃東西，吸引不少關注，她笑說，有民眾反映說她的臉愈來愈圓，應該要有節制，但如果大家愛看她吃播，就會繼續吃下去；她說，每次走訪夜市，老闆們都會熱情送東西，表達支持心意，她都會開心吃下去。

談及替參選高雄市議員的國民黨新人輔選，柯志恩說，能理解新人首次參選的困難，如果在能力範圍所及，一定會盡力輔選，讓首次參選的年輕人能跟老將一拚，保住藍營所有席次。

柯志恩提到最近跟國民黨高雄市議員第8選區參選人許采蓁一起直播，也藉此表達對許采蓁的支持；另國民黨高雄市議員第10選區參選人陳識明近期遭受一些波折，未來也會透過直播或公共場合特別介紹陳識明，替他助陣。（編輯：陳仁華）1110911