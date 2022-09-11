傳換發無晶片新式身分證？ 陳宗彥：沒有討論

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（中央社記者陳俊華台北11日電）媒體報導，因暫緩換發數位身分證，專法經多次協商也未達共識，不排除先換發無晶片的新式身分證。內政部次長陳宗彥今天說，不知道消息的源頭，但內政部現在沒有這樣的討論。

行政院會在去年1月決議，暫停數位身分證換發作業，訂定專法、取得社會共識後，再依法辦理。

據內政部公告民國112年度單位預算案中，戶政業務歲出編列新台幣7420萬4000元，其中數位身分證（New eID）換發計畫總經費8億6866萬9000元，分4年辦理，109年到111年度已編列8億128萬9000元，112年度續編最後1年經費6738萬元。

聯合報今天報導，行政院副院長沈榮津召集6次專案小組會商，都未達成共識，但如果決定不推數位身分證，不排除先換發無晶片的新式身分證。

陳宗彥下午向中央社記者表示，去年立法院在預算審查時，決議不做晶片身分證，並刪除換發數位身分證的相關預算；立法院不讓內政部執行數位身分證計畫，但機具還是要有基本維持費，因此明年度仍編列相關預算。

至於是否先換發無晶片的新式身分證？陳宗彥說，不知道報導的源頭，但內政部現在沒有這樣的討論。（編輯：張良知）1110911