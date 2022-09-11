空地一體拚勝選 藍營推互動網站、每日記者會搶曝光

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（中央社記者王承中台北11日電）為爭取年底選戰勝利，國民黨祭出空地一體戰。國民黨文傳會主委洪孟楷今天表示，近期將推出疫苗採購疑雲互動網站，凸顯民進黨政府疫苗採購不力；且至選前，每天在中央黨部開記者會，邀請2至3名縣市議員參選人與會，增加曝光機會。

國民黨為爭取年底選戰勝利，除透過陸戰組織拉緊支持者外，也透過各種空戰文宣盼擴大支持，如推出新版「幹話撲克牌」提醒民眾有關民進黨公職人員的雙標與失言等政治爭議，以及持續針對各種議題召開記者會，凸顯民進黨執政不力，呼籲民眾用選票下架傲慢濫權的民進黨。

國民黨文傳會主委洪孟楷今天向中央社記者表示，除製作幹話撲克牌、在臉書發布民進黨施政不力的圖卡外，對於眾所矚目的疫苗採購疑雲，國民黨文傳會近期將推出可充分互動的網站，凸顯民進黨政府在疫苗採購不力的狀況。

洪孟楷指出，這是他接任文傳會主委後，與新媒體部同仁集思廣益、創意發想的結果，互動式網站可持續讓民眾感受到民進黨政府在疫苗採購上的缺失；只要民進黨政府一天不公布單劑疫苗採購價格，這個網站就會持續存在到2024總統大選。

另外，洪孟楷表示，目前已召集各文傳會副主委及黨發言人，組成輪值表，預計到選前，每天都會在中央黨部召開記者會，並邀請2至3名縣市議員參選人與會，增加參選人的曝光機會。

在議題分工上，洪孟楷指出，中央黨部所召開記者會與立法院黨團記者會不同，將聚焦在各縣市議題，每天滾動討論，盼能提升地方議題的能見度，並與黨團記者會分進合擊，成為各縣市長參選人最堅強後盾。

至於台灣民眾黨部分，文宣部主任許甫表示，民眾黨資源較少，但是在網路社群空戰部分，其實做得比民進黨還早；在Youtube上每週更新「踢批批開講」、「挑戰黨主席」2個節目，一個是政論節目形式談時事，另一個是政策性質，由黨主席柯文哲親自主持，和參選人聊政策來拉抬選情。

許甫說，民眾黨的Youtube頻道訂閱已將近11萬人，每集平均點閱約1至2萬人次，有些時事評論如果獲得媒體青睞，取得民眾黨授權轉發後，觸及率就會更高；民眾黨目前提名3位、推薦1位縣市長參選人，加上縣市議員參選人等，都會盡量幫忙曝光協助拉抬選情。（編輯：趙蔚蘭）1110911