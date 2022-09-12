陳時中近身觀察 唐鳳：總能將批評轉化可行政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北12日電）數位部部長唐鳳在疫情期間與時任衛福部長、疫情指揮官的陳時中有許多合作，今天被問及對陳時中防疫作為的評價，唐鳳直言「很虛心」，直指陳時中總能將外界批評轉化為可行政策。

數位發展部部長唐鳳今天接受寶島聯播網專訪，主持人周玉蔻指出，疫情期間，唐鳳與現在轉戰台北市長選舉的陳時中有許多合作，若要幫陳時中防疫成果打成績，會打幾分。

唐鳳笑答，分數應該由全民來打，而不是他，但根據他從旁近距離觀察，認為陳時中對於民間指教、在野黨立委批評，只要裡面有可行、能夠轉化成政策的意見，陳時中便會努力將之轉化為政策，「反應能力非常好、很虛心」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周玉蔻接著問，唐鳳是否不方便幫候選人輔選；唐鳳表示，重點是他沒有黨派，民進黨不曾說服他入黨，而且他的工作性質是服務全民，「我沒有要加入政黨的意思」。

周玉蔻好奇詢問唐鳳的意識形態是藍還是綠，唐鳳回答，他在德國也曾經被問到此問題，當時他拿出名片，上面印有17種顏色的永續發展目標，幽默回應自己的意識形態不是藍綠，而是這17種顏色。（編輯：楊凱翔）1110912