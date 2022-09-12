藍營質疑封存碩士論文 劉建國競總：沒任何問題

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（中央社記者王承中、姜宜菁台北12日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國的碩士論文遭質疑，國民黨台北市議員參選人楊植斗今天表示，劉建國是詐騙學歷的慣犯，目前他的論文無法借閱，被封存到2024年7月，呼籲劉建國向選民誠實交代。

劉建國競選總部回應，劉建國的碩士論文沒有任何問題，關於黑道背景，多年前最高法院的判決已還清白，對手也被罰款，全都有紀錄可查。

劉建國競選總部強調，選舉要提出好政策或好政績來說服選民，而非抹黑對手或是創造似是而非的事情來模糊焦點，成就自己的選舉，這會被人民唾棄。

國民黨台北市議員參選人楊植斗與前羅智強辦公室專案主任、無黨籍雲林縣議員參選人陳芳盈等人，今天在國民黨中央黨部召開「雲林人不要這款雲林縣長」記者會，批評劉建國毫無誠信，應就學歷造假及過往黑歷史向選民交代清楚。

楊植斗指出，劉建國在南華大學的畢業論文，被封存到2024年7月，無論電子、紙本通通無法借閱。通常在國圖封存的論文，都事涉機密或專利，質疑劉建國的論文是以古坑綠色隧道作研究，有何機密可言。

陳芳盈表示，劉建國論文口試是6月4日，而在短短10天內，劉建國的指導教授丁誌魰就掛名第一作者，將一篇摘要高達95%相似的論文發表於「休閒產業與健康促進學術研討會 」，不禁令人懷疑，是丁誌魰抄劉建國的論文，還是論文的真正作者其實是丁誌魰。

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楊植斗表示，劉建國是詐騙學歷的慣犯，過去就曾以空中大學、美和技術學院的學歷登載在選舉公報上，結果被法院認定，劉建國只有修學分，根本沒有相關學位。劉建國這次公報刊登的學歷應該是南華大學碩士班，應該要誠實交代論文及學歷，不要被大家覺得雲林人都不在乎誠信問題。

另外，楊植斗指出，如今眾多證詞都稱劉建國經營過賭博性電玩，可能有沉迷電玩的人不斷的把錢丟進劉建國的口袋，而劉建國卻從未向選民交代過這段過往。奉勸劉建國應親上火線，針對論文及黑歷史清楚說明，人民不要一個硬拗說謊的人來當縣長。（編輯：張良知）1110912