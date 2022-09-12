綠籲張善政說明抄襲案勿卸責 藍指竹篙湊菜刀

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（中央社記者王揚宇台北12日電）國民黨桃園市長參選人張善政申請農委會經費研究報告被爆抄襲後，又有媒體報導張善政複製NCC報告。民進黨立法院黨團今天表示，張善政勿卸責，對於外界質疑，應盡快開記者會完整說明。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，這是委託案，不是論文案，屬性要弄清楚，呼籲民進黨不要「竹篙湊菜刀」（胡亂拼湊）、故意抹黑。

張善政過去任職宏碁副總期間，執行農委會3年期研究計畫被週刊指涉抄襲。自由時報5日再度報導，在60頁子報告中多頁疑複製貼上國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院執行研究報告。

張善政5日接受廣播節目專訪時提到，這不是抄襲剽竊，是合理使用，依著作權法規定引用完全合法。

對此，民進黨立法院黨團今天再度召開記者會，黨團副幹事長黃世杰、副書記長吳玉琴表示，張善政根本是領導無方在先，推諉卸責在後，而且張善政說要開記者會對外說明，等到現在卻遙遙無期，面對質疑，說法還一變再變。

黃世杰說，張善政為了逃避責任，推託說詞一變再變，就是不願意公開透明，面對質疑應將報告內容一頁一頁地講清楚；試問，桃園市民能接受這種人擔任市長嗎，請張善政知錯能改，盡快出面說明。

吳玉琴表示，週刊爆料張善政抄襲事件，今天滿14天，張善政是計畫主持人，對於外界質疑不僅沒有說清楚，還說這是合理使用，並指計畫是在前農委會主委蘇嘉全任內驗收，這都不是事實。

吳玉琴指出，張善政的危機處理不及格也沒有擔當，面對各界質疑，為何不開記者會一次說清楚，這樣拖拖拉拉只會把問題更複雜化。

曾銘宗說，這是蒐集國內外農業電子化資料的委託案，只要有註記資料來源就沒問題，況且當時是在民進黨執政，蘇嘉全事後也驗收。

曾銘宗表示，此委託案跟前新竹市長林智堅的論文案不同，況且委託案的簽約對象是宏碁，如果真的有問題，就請宏碁說明，呼籲民進黨不要「竹篙湊菜刀」、故意抹黑，否則這對黃世杰、吳玉琴的公信力有傷。（編輯：翟思嘉）1110912