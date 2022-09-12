陳琬惠控江聰淵賤賣市產 宜蘭市公所斥不了解流程

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（中央社記者郭建伸、王朝鈺台北12日電）民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天質疑民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，在擔任宜蘭市長期間，賤價拋售精華地段市有地。宜蘭市公所回應，對於行政流程不瞭解，及對公所有效利用閒置土地不清楚的人，不應對外妄言。

陳琬惠今天舉行記者會指出，她的辦公室接獲檢舉，江聰淵擔任宜蘭市長期間，賤價拋售位處精華地段的市有地，遭質疑圖利建商財團。

她說，「宜蘭市坤門五段1162地號」屬於市有地，是過去國防部用來安置播遷來台的「東南訓練團生產就業人員訓練班官員」眷屬。

陳琬惠指出，由於坤門五段1162地號基地完整，鄰近蘭城新月廣場，處於宜蘭市精華地段，經都市計劃劃定為住宅區。

陳琬惠表示，根據房仲業者評估，當地每坪合理交易價格上看新台幣100萬元，但宜蘭市公所竟然在宜蘭市民代表會背書下，將標售底價降為1.1億元，換算每坪約為14萬4999元價格，形同賤賣市有祖產，呼籲江聰淵及宜蘭市民代表會主席林智勇應出面說明。

宜蘭市公所主任秘書楊秀川透過新聞稿表示，這筆土地是市公所土地，公所有權處分，且不曾出租給國防部及相關眷屬使用，建物也非眷改條例所定國軍老舊眷村。

他指出，這筆土地是在民國108年經審議通過後處分，並經3次公開上網公告、公開標售完成程序，公所依法標售土地，因土地上仍存在既有建築及住戶（占用戶），得標者還要與住戶溝通、遷移屋舍，因此標案2次流標，且代表會作成降價決議。

楊秀川說，但公所依估價師及財產審議委員會審議，這筆土地每坪底價為新台幣14萬5000元，經第3次公開標售，最後以決標價每坪14萬6406元成交，且條件不變，何來賤賣市產，聯手圖利建商財團之說。

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楊秀川說，標售土地所得，已用於宜蘭市班班有冷氣的設置和費用支付，及設置李科永圖書館，這些市政建設所照顧的市民和所創造的公共利益，大於土地繼續閒置的效益。

楊秀川表示，對於行政流程不瞭解，及對於公所有效利用閒置土地不清楚的人，實在不應該對外妄言，這不只是自曝其短，更是構陷公務人員的清白，這種為政治利益汙衊他人的行為，相當不可取。（編輯：林興盟）1110912