藍批抄襲免費營養午餐 江聰淵競總：重點在管理

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宜蘭縣議會國民黨團12日舉行記者會，批評民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵營養午餐免費政見涉抄襲，自稱山寨版是精進版會比原版更好，還抄得理直氣壯。（宜蘭縣議會國民黨團提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月12日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）國民黨今天批評民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵營養午餐免費政見涉抄襲。江聰淵競選總部表示，精進版政策重點在積極管理，就是要改善宜蘭縣長林姿妙團隊被審計室指出的不當之處。

國民黨宜蘭縣議會黨團今天舉行記者會，宜蘭縣議員黃琤婷指出，江聰淵陣營先是全黨杯葛反對營養午餐免費，稱是不可能實現的「妙氏騙局」，又在縣議會大力杯葛預算，要求取消學生午餐免費措施。

她表示，江聰淵接著看到他所提出的要家長負擔新台幣10元至15元午餐費民意反映不好，又轉變立場抄襲林姿妙的「食飯免錢，讀冊免錢」政見，且邊抄襲還邊嫌棄，自稱山寨版是精進版會比原版更好，還抄得理直氣壯。

宜蘭縣議員莊淑如說，江聰淵拋出延續營養午餐免費政見，還加碼每餐從45元提升至50元，宜蘭縣學童免費營養午餐目前每餐經費早已提升至55元至59元，山地偏鄉學校更是高達62元，江聰淵不是加碼，而是減碼倒退。

對此，江聰淵競選總部發布新聞稿指出，政策辦理有延續性，沒有抄襲與否的問題，好比林姿妙上任後，對於過去民進黨執政大力推動的鐵路高架及國際童玩節的舉辦等，不也是延續辦理，如果照這個邏輯，最會拿香跟拜的是林姿妙。

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江聰淵競選總部表示，宜蘭縣府的營養午餐政策已被審計室糾正許多缺失，明顯就是林姿妙怠忽職守、疏於管理導致缺失不斷，讓學童吃到食物中毒。精進版政策重點在於積極管理措施的介入，就是要改善林姿妙團隊被審計室指出的不當之處。

此外，江聰淵競選總部指出，宜蘭縣教育處6月21日才發稿指出每餐餐費要由42元進行調整，何來50元至59元說法，請好好把監察院審計報告書看完，不要只會自我感覺良好。（編輯：戴光育）1110912